Казахстан поднялся по 6 позициям в рейтинге Doing Business

Экономика
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Инга Селезнева
Фото предоставлено СЦК
Казахстан поднялся вверх по 6 из 10 основных позиций в рейтинге легкого ведения бизнеса Doing Business 2019 и расположился на 36-й строчке. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Проведение Правительством ряда кардинальных реформ по улучшению делового климата в период с 2014 по 2018 годы стало результатом сегодняшнего вхождения республики в топ-30 рейтинга Doing Business 2019. Представленные результаты рейтинга показали, что Казахстан поднялся вверх по 6 из 10 основных позиций. Причем по индикатору "Защита миноритарных инвесторов" второй год подряд сохранил первое место. Также Казахстан продемонстрировал значительный рост по индикатору "международная торговля" - поднялся на 21 позицию, "получение кредитов" - на 17 позиций, "получение разрешения на строительство" - на 17 позиций, "открытие предприятий" - на 5 позиций, "обеспечение исполнения контрактов" - на две позиции, "разрешения и платежеспособности" - на 2 позиции", – сказал Жумангарин.

Он также отметил, что данный рейтинг влияет на инвестиционную привлекательность страны.

"Это объективная оценка конкурентоспособности стран национальных экономик мира. Одним из самых признанных мировых рейтингов является показатель всемирного банка Doing Business. Этот рейтинг печатается в ведущих экономических журналах мира, которые являются настольной книгой у руководителей корпораций, президентов крупнейших банков, политиков разных стран, и влияет на процесс принятия решения об инвестициях. Сами понимаете, что в конечном итоге для Казахстана это означает создание новых предприятий, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, улучшение бизнес климата в целом", – пояснил вице-министр.

Отметим, Российская Федерация находится в данном рейтинге на 31-й строчке.

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