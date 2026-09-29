Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады

Это произошло после завоевания Таиландом десятого «золота»

Фото: НОК РК

Казахстан опустился на шестое место в медальном зачёте летних Азиатских игр в Айти и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Это произошло после завоевания Таиландом десятого «золота». Благодаря юбилейной награде высшего достоинства тайская команда, в активе которой также есть 8 серебряных и 12 бронзовых медалей, поднялась на пятую строчку. В копилке Казахстана — 9 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовых медалей.

Топ-3 остаётся прежним: лидирует Китай (135-53-45), за ним идут Япония (41-68-63) и Южная Корея (21-26-44). На четвёртом месте располагается Узбекистан (12-17-13).

Азиада-2026 завершится 4 октября.



