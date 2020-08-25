Казахстан полностью обеспечит себя хлебом – Премьер-министр

В Казахстане в этом году прогнозный валовый сбор зерна планируется на уровне 18 млн тонн. Об этом сообщил Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В настоящее время все регионы приступили к массовой уборке. Погода в основных зерносеющих регионах в середине лета была засушливой, а сейчас неустойчивая. Поэтому, важно не только успеть убрать урожай, но и выполнить работу с минимальными потерями. Со стороны Правительства приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению уборочных работ", – сказал Премьер-министр.
Он отметил, что в целом за счет принятых мер в текущем году прогнозный валовой сбор зерна планируется на уровне 18 млн тонн.
"Казахстан полностью себя обеспечит хлебом. Экспортный потенциал будет тоже хорошим. Значительная ресурсная база и географически выгодное положение между крупнейшими рынками сбыта будут содействовать развитию отечественного АПК и становления Казахстана как мирового продуктового хаба. Даже с учетом ситуации на рынках товаров и услуг динамика цен на рынке зерна и другой продовольственной продукции является стабильной и положительной", - заключил Мамин.