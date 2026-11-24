В текущем году ожидается не менее 500 млрд теңге инвестиций в отрасль, передает Kazpravda.kz
За три года инвестиции в телекоммуникационную отрасль превысят 1,3 трлн теңге, сообщил во вторник на заседании Правительства заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.
По его словам, в текущем году ожидается не менее 500 млрд теңге инвестиций в отрасль. Развитие телекоммуникаций, отметил вице-премьер, необходимо для цифровой трансформации страны, устранения цифрового неравенства и равного доступа граждан к цифровым услугам.
За последние два года средняя скорость мобильного интернета выросла с 73,6 до 93,4 Мбит/с. По прогнозу ведомства, в этом году объем интернет-трафика более чем вдвое превысит уровень 2024 года.
В рамках нацпроекта «Доступный интернет» до конца текущего года волоконно-оптическую связь планируется довести до 3704 сел – это 61% от общего числа сел страны. В следующем году оптикой обеспечат еще до 1863 сел, и общий охват достигнет 92%. Оставшиеся 8% подключат к спутниковому интернету.
«Общий охват сел мобильным интернетом составляет 84%. Ведется модернизация базовых станций 3G до 4G. Также расширяется покрытие 5G в городах и селах. К концу 2027 года планируется полностью отказаться от 3G. К этому времени сеть 4G должна охватить 5291 село, а 5G – 70 городов и 300 сел. Мобильный интернет будет доступен в 92% сел страны. Также предстоит обеспечить мобильной связью 40 тыс. км республиканских и областных автодорог. Для этого нужно построить более 500 антенно мачтовых сооружений», - отметил Жаслан Мадиев.