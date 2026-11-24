В текущем году ожидается не менее 500 млрд теңге инвестиций в отрасль, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

За три года инвестиции в телекоммуникационную отрасль превысят 1,3 трлн теңге, сообщил во вторник на заседании Правительства заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

По его словам, в текущем году ожидается не менее 500 млрд теңге инвестиций в отрасль. Развитие телекоммуникаций, отметил вице-премьер, необходимо для цифровой трансформации страны, устранения цифрового неравенства и равного доступа граждан к цифровым услугам.

За последние два года средняя скорость мобильного интернета выросла с 73,6 до 93,4 Мбит/с. По прогнозу ведомства, в этом году объем интернет-трафика более чем вдвое превысит уровень 2024 года.

В рамках нацпроекта «Доступный интернет» до конца текущего года волоконно-оптическую связь планируется довести до 3704 сел – это 61% от общего числа сел страны. В следующем году оптикой обеспечат еще до 1863 сел, и общий охват достигнет 92%. Оставшиеся 8% подключат к спутниковому интернету.