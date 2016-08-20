​Казахстан – Польша: годы плодотворного партнерства

– Алтай Ибрагимович, вам довелось поработать в казахстанском посольстве в Варшаве еще с момента его основания в 1999 году. В мае нынешнего года указом Главы государства вы назначены послом Казахстана в Польше. Назовите основные вехи казахстанско-польского сотрудничества.

– Определенные связи между Казахстаном и Польшей имели место еще в XIX веке, затем они продолжились в XX. Мы прошли схожий путь к восстановлению государственной независимости.

Если же исходить из современной истории наших государств, то, думаю, будет правильно датировать начало официального казахстанско-польского сотрудничества 6 апреля 1992 года, когда были установлены дипломатические отношения. В дальнейшем мощный стимул развитию двусторонних контактов во всех сферах взаимодействия придали взаимные визиты на высшем уровне. Глава государства посетил Польшу в ноябре 1997 года и мае 2002 года. В свою очередь ответные визиты в Казахстан совершили президенты Польши А. Квасьневский в октябре 1999 года и Л. Качыньский в марте 2007 года. Именно тогда были заложены прочные договорно-правовые основы сотрудничества, которые до сих пор определяют позитивную направленность и высокую динамику казахстанско-польских отношений. В настоящее время между нашими странами действуют 18 международных договоров (15 межправительственных и 3 межведомственных).

За 25 лет межгосударственных отношений стороны обменялись взаимными визитами абсолютно на всех уровнях – от самого высшего до региональных и локальных.

– За годы независимости Казахстан стал автором множества международных инициатив. Пользуются ли они поддержкой у польского руководства и общественности Польши?

– Подходы Казахстана и Польши к вопросам обеспечения региональной и глобальной безопасности, борьбы с основными вызовами и угрозами современности близки или практически совпадают. Стороны стремятся поддерживать взаимные международные инициативы. К примеру, официальная Варшава поддержала основные приоритеты председательства Казахстана в ОБСЕ и кандидатуру нашей страны для проведения ЭКСПО-2017 в Астане.

В рамках Астанинского экономического форума в мае 2016 года подписано Соглашение об участии Польши в ЭКСПО-2017. И хотел бы отметить высокую активность польских властей в организации павильона Польши.

В польских кругах вызвали неподдельный интерес инициатива Главы государства План нации «100 конкретных шагов», Стратегия развития «Казахстан-2050», Государственная программа «Нұрлы жол», Манифест Президента Казахстана «Мир. ХХІ век», тексты которых опубликованы на польском языке. Польша высоко ценит наши достижения в международной борьбе за безъядерный мир и рассчитывает на тесное сотрудничество в совместной реализации нашей повестки дня в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.

– Понятно, что спектр двусторонних отношений достаточно широк. Но не могли бы вы назвать ключевую сферу сотрудничества?

– Действительно, диапазон двустороннего взаимодействия с Польшей обширен. На сегодня казахстанско-польские отношения отличаются высоким взаимопониманием и взаимной дополняемостью, лишены каких-либо политических или экономических проблем. Нет ни одной сферы, где бы наши страны не сотрудничали. Сегодня казахстанско-польские отношения успешно развиваются в политической, межрегиональной, научной, культурно-гуманитарной, спортивной и других сферах. Естественно, приоритетом сотрудничества с Польшей являются экономика, инвестиции, индустриально-инновационная и транзитно-транспортная сферы.

Казахстан и Польша выступают не только крупнейшими государствами в Центральной Азии и Центральной Европе соответственно, но и экономическими лидерами в своих регионах. Так, Польша является 5-й экономикой Евросоюза. В свою очередь Казахстан занимает по экономическому потенциалу вторую позицию среди государств Евразийского экономического союза. Для нашей страны Польша является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров в Центральной и Восточной Европе (17-е место среди стран мира по объемам товарооборота). В то же время на Казахстан приходится примерно 70% польского торгового оборота со странами Центральной Азии.

Следует также иметь в виду взаимный интерес к совместному использованию транспортно-транзитного потенциала двух государств. Не секрет, что через территории Казахстана и Польши пролегает самый короткий сухопутный маршрут из Азии в Европу, реализуя инициативу «Один пояс – один путь», объединяющую проекты создания Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века. Польские власти заинтересованы в открытии прямого авиасообщения между Варшавой и Астаной.

– Каковы сегодня конкретные параметры торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Польшей?

– По данным Агентства РК по статистике, двусторонний торговый оборот по итогам 2015 года составил 1,13 миллиарда долларов (экспорт – 789,2 миллиона долларов, импорт – 340,8 миллиона долларов). По оценкам министерства развития Польши этот показатель превысил 1,35 миллиарда долларов (импорт – 948,1 миллиона долларов, экспорт – 401,6 миллиона долларов). В то же время, по данным Национального банка Польши, прямые польские инвестиции в Казахстан составили 138,1 миллиона долларов, а казахстанские капиталовложения в Польшу – 13,6 миллиона долларов. В нашей стране зарегистрировано около 200 компаний с польским капиталом.

– Известно, что в Казахстане проживает польская диаспора. Что можете сказать о ее роли в развитии двустороннего сотрудничества?

– В современном Казахстане проживает около 34 тысяч этнических поляков. Они представляют собой живую нить, духовно связывающую и укрепляющую дружбу между нашими народами. Казахстанский поляк избран депутатом Мажилиса Парламента РК. Наши граждане польского происхождения являются активными участниками общественно-политической и экономической жизни страны. Среди них есть известные юристы, ученые, бизнесмены. В целях возрождения национального языка, культуры и традиций поляков в нашей стране действует Союз поляков Казахстана, который имеет филиалы, представленные в Ассамблее народа Казахстана, практически во всех регионах страны. В некоторых вузах и школах Алматы, Тараза, Кокшетау и Павлодара ведется преподавание польского языка. В Польше уделяют большое внимание контактам с соотечественниками в Казахстане. Поэтому эта сфера взаимодействия представляет собой важную часть казахстанско-польского сотрудничества в целом. В Польше обучаются более 770 казахстанских студентов. В ноябре 2016 года запланированы выступления казахстанских артистов театра «Астана Опера» на сцене Большого театра в Варшаве (Teatr Wielki w Warszawie) и во Вроцлаве.

– 14 лет назад Глава государства посетил Польшу с официальным визитом. Со времени последнего визита польского Президента в Астану прошло более 9 лет...

– Главы государств имеют возможность встречаться не только во время взаимных визитов. Могут проводиться и так называемые рабочие встречи. К примеру, на полях юбилейной 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2015 года состоялась первая встреча между Президентом Казахстана Н. Назарбаевым и Президентом Польши А. Дудой. По их итогам Глава нашего государства был приглашен посетить с визитом Польшу. Таким образом, на 22–23 августа 2016 года намечен первый в истории наших отношений государственный визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Польшу. Сам статус визита подчеркивает и демонстрирует высокое уважение Польши к нашей стране и ее Лидеру.

Весьма символично, что Нурсултан Назарбаев станет первым мировым лидером, который посетит Польшу после Саммита НАТО в Варшаве (июнь 2016 года) и исторического визита Папы Римского Франциска (июль 2016 года), а также первым посещающим Польшу Главой государства, которое является инициатором, сооснователем и активным членом Евразийского экономического союза. Мы надеемся, что в рамках визита будут преобладать экономические и инвестиционные темы, вопросы интенсификации сотрудничества в области сельского хозяйства, транспорта, транзита, строительства, химии, энергетики, коммунального хозяйства и многих других областях. В рамках государственного визита планируется подписание ряда содержательных документов, проведение крупного казахстанско-польского экономического форума с участием более 500 представителей польских и казахстанских деловых кругов.

Мы очень надеемся, что обстоятельные переговоры и программа государственного визита в целом позволят в дружественной и гостеприимной атмосфере обсудить весь комплекс двусторонних отношений и перспективы их дальнейшего развития. Опыт показывает, что именно по итогам договоренностей, достигнутых в результате переговоров на высшем уровне, становится возможным получение наибольшего эффекта в развитии двустороннего сотрудничества. Эта истина справедлива по отношению к взаимодействию с любым государством, в том числе и с Польшей.