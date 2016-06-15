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Казахстан – Польша: на пути к инклюзивному сотрудничеству
Гаухар КАСЫМЖАНОВА, заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря, Астана – Варшава – Астана
Казахстан на саммите представила Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова. На различных площадках саммита женщины обсудили актуальные вопросы по усилению партнерства между государственными, частными и некоммерческими организациями, чтобы совместными усилиями путем обмена опытом и креативных стратегий улучшить экономическое положение женщин во всем мире.

Перед началом саммита Государственного секретаря и глав других делегаций приветствовала первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда. Во время беседы Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова поблагодарила первую леди за блестящую организацию саммита, где она является почетным патроном. Также Госсекретарь отметила успешное развитие сотрудничества между нашими странами в сфере образования. Подписаны двусторонние межправительственные соглашения о сотрудничестве в этой области. Сегодня в университетах Варшавы, Кракова, Лодзи, Познани и Жешува обучаются свыше 500 казахстанских студентов. Отныне учителя польского языка могут беспрепятственно приезжать в Казахстан, что стало дополнительным свидетельством нашей открытости.
Первый день саммита начался с министерского «круглого стола» на тему «Государственно-частное партнерство во имя улучшения экономических возможностей женщин». В своем выступлении Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что Главой государства Нурсултаном Назарбаевым в Стратегии «Казахстан-2050» перед страной поставлена задача – войти в топ-30 наиболее развитых государств мира. Для достижения этой цели в Казахстане реализуются масштабные институциональные реформы, ориентированные на повышение подотчетности государства, обеспечение верховенства закона, диверсификацию экономики, всестороннее развитие человеческого капитала.

Госсекретарь поделилась опытом Казахстана по созданию условий для развития женского предпринимательства в рамках государственных программ «Дорожная карта бизнеса-2020», «Дорожная карта занятости-2020», в том числе через программы льготного кредитования, совместные проекты с Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития. В частности, Г. Абдыкаликова подробно рассказала об успешных женщинах из малого, среднего и крупного бизнеса на конкретных примерах. Сегодня доля женщин в бизнесе составляет 50%, 42% женщин руководят предприятиями малого и среднего бизнеса. Уровень женской безработицы сокращен с 9,2% в 2006 году до 5,6% в 2015 году, а гендерный разрыв в заработной плате снижен с 62% в 2006 году до 67% в 2015 году. Казахстан занял 26-е место по показателю «Работающие женщины, доля по отношению к мужчинам» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума в 2015 году.

В дни проведения Глобального саммита женщин Государственный секретарь также провела ряд встреч с представителями руководства Польши. Так, Государственный секретарь встретилась с Премьер-министром Республики Польши Беатой Шыдло. Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-польских отношений. Госсекретарь подчеркнула, что Польша является надежным партнером Казахстана в Европейском союзе, регионе Центральной и Восточной Европы, и выразила признательность руководству страны за поддержку Казахстана при вступлении в ВТО, а также за участие Польши в предстоящей выставке ­«ЭКСПО-2017» в Астане. Согласно польской правительственной программе по освоению перспективных рынков на 2013–2016 годы, из стран СНГ именно Казахстан определен одним из пяти перспективных экономических рынков наряду с Бразилией, Канадой, Турцией и Алжиром. Сегодня товарооборот Польши с Казахстаном составляет примерно 70% от общего объема товарооборота Польши со странами Центральной Азии. По итогам 2015 года двусторонний торговый оборот составил 1,13 млрд долларов, экспорт в Республику Польшу – 789,2 млн долларов, импорт из Польши – 340,8 млн долларов.

Далее Госсекретарь Г. Абдыкаликова провела встречу с вице-спикером Сената Польши Марией Коц. В беседе Гульшара Абдыкаликова выразила уверенность в том, что эффективное партнерство парламентских групп обеих палат казахстанского и польского парламентов привнесет новую динамику в наше межпарламентское взаимодействие.
Следующая встреча состоялась с министром по делам семьи, труда и со­циальной политики Республики Польши Эльжбетой Рафальской. Польская сторона выразила заинтересованность в усилении сотрудничества в области социального обеспечения и подписании соответствующего соглашения.

За четверть века дипломатических отношений между нашими странами установлен доверительный диалог. Поддерживаются контакты между правительствами и деловыми кругами. Живой нитью, духовно связывающей и укрепляющей дружбу между нашими народами, являются этнические поляки Казахстана. История поляков в Казахстане насчитывает столетия и имеет глубокие корни и традиции. Еще в 1246 году польский путешественник и монах Бенедикт в ходе путешествия в Монгольскую империю посетил Цент­ральную Азию и прошел с экспедицией по территории современного Казахстана.
В нынешнем году исполняется 80 лет депортации поляков в Казахстан. Это важная дата в истории Казахстана и Польши. Многие ссыльные поляки, среди которых поэт и этнограф Адольф Янушкевич, писатель Густав Зелинский, журналист и художник Бронислав Залесский, посвятили Казахстану свою жизнь и творчество, оставили заметный след в казахской истории и культуре.

Сегодня в Казахстане проживают около 32 тыс. этнических поляков. Беседуя с руководителем Канцелярии Президента Республики Польши Малгожатой Садурской, Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова отметила, что в Казахстане учитываются интересы всех этносов, проживающих в нашей стране, с полным соблюдением их прав в соответствии с международными стандартами. Гульшара Абдыкаликова рассказала о том, что в стране успешно работают этнокультурные объединения поляков, которые занимаются вопросами национального и культурного развития. Наши граждане польского происхождения являются активными участниками общественно-политической, социально-экономической, культурно-гуманитарной жизни страны и вносят вклад в гармонизацию межконфессиональных отношений.

На полях саммита состоялись двусторонние встречи Государственного секретаря Гульшары Абдыкаликовой с главами других делегаций: вице-президентом Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь, министром по делам женщин, семьи и социального развития Малайзии Рохани Карим, Парламентским государственным секретарем Федерального министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии Эльке Фернер.

На встрече с вице-президентом Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь Государственный секретарь обсудила вопросы благоприятного инвестиционного климата нашей страны и поздравила вьетнамскую сторону с успешным проведением всеобщих выборов в Парламент и народные советы всех уровней. В ходе встречи обсуждены актуальные темы казахстанско-вьетнамских отношений, а также затронуты вопросы гендерного равенства и возможности многостороннего сотрудничества женских организаций обеих стран.

В ходе беседы с министром по делам женщин, семьи и социального развития Малайзии Рохани Карим были обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между нашими странами. Сегодня товарооборот Казахстана с Малайзией по итогам I квартала 2016 года составил 17 млн долларов (экспорт – 9 тыс., импорт – 16,1 млн). Во время беседы Госсекретарь отметила, что Малайзия является одним из ключевых партнеров Казахстана в регионе Юго-Восточной Азии, и выразила заинтересованность в дальнейшем углублении наших тесных отношений по всем направлениям. Говоря о сотрудничестве на международной арене, Госсекретарь Республики Казахстан поблагодарила малазийских коллег за поддержку в вопросе вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию.

Полезной для обеих сторон также была встреча Гульшары Абдыкаликовой с делегацией из Германии. Так, во время рабочего завтрака с Парламентским государственным секретарем Федерального министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии Эльке Фернер Гульшара Абдыкаликова рассказала о том, что в Казахстане активно внедряется германская модель дуального образования. В рамках пилотного проекта в настоящее время дуальное обучение внедряется в 348 колледжах с участием 1 718 предприятий с охватом 22 223 студентов. До 2019 года планируется, что дуальное обучение будет внедрено в 80% колледжей. На сегодня данный показатель на уровне 60%. Дуальное обучение ведется по 86 специальностям и 159 квалификациям приоритетных отраслей: нефтегазовой, химической, металлургической, сельскохозяйственной, энергетической и строительной.

Программа визита продолжилась учас­тием Госсекретаря в церемонии награж­дения отличившихся женщин-лауреатов премией «Награда глобального лидерства женщин». К сведению, это высокая награда Глобального саммита, которая вручается лидерам в области политики, бизнеса и общественным деятелям, внесшим значительный вклад в развитие общества. В нынешнем году эту высшую награду получила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, которая стала первой женщиной, возглавившей эту авторитетную международную организацию.

Пребывание Государственного секретаря в Польше завершилось участием в церемонии закрытия Глобального саммита женщин. Кульминацией церемонии закрытия стала презентация Женского форума в рамках ЭКСПО-2017. В своем выступлении Государственный секретарь Г. Абдыкаликова пригласила всех участников саммита на данный форум и призвала женщин-лидеров со всего мира принять участие в продвижении инновационных идей, передовых технологий в области «зеленой» экономики на площадке ЭКСПО-2017. Далее презентацию продолжила заместитель акима Астаны Малика Бектурова. Презентация вызвала бурное восхищение и неподдельный интерес со стороны многочисленных участников саммита, которые выразили готовность посетить выставку в следующем году.

В целом рабочий визит Государственного секретаря Г. Абдыкаликовой в Польшу был насыщенным и плодотворным. Участие в Глобальном саммите женщин дало возможность рассказать своим коллегам со всего мира о проделанной в Казахстане за 25 лет независимости большой работе и ценном вкладе женщин в создание успешного государства с демократической системой управления, динамичной рыночной экономикой и развитым гражданским обществом.

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