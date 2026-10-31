Казахстан получил один из самых высоких урожаев зерна за 15 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам уборочной кампании 2026 года казахстанские аграрии собрали 24,3 млн тонн зерна. Это один из самых высоких показателей за последние 15 лет, передает Kazpravda.kz.

По данным ведомства, более высокий урожай за этот период фиксировали только в двух предыдущих рекордных годах.

В МСХ отметили не только объёмы собранного зерна, но и его качество. По предварительным данным, около 72% мягкой пшеницы, поступившей на элеваторы, соответствует третьему классу. В 48% исследованных проб содержание клейковины превышает 28%. В Акмолинской области доля пшеницы третьего класса достигает 90%.

«Высокие качественные показатели создают дополнительные возможности для использования казахстанского зерна в продовольственных целях, развития переработки и укрепления конкурентных позиций отечественной продукции на внешних рынках», — сообщили в МСХ.

Растут и объёмы экспорта. За два последних маркетинговых года Казахстан поставил на внешние рынки 15,5 млн и 16 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте соответственно. По данным КТЖ, с сентября по 19 октября 2026 года экспорт зерна достиг 1,657 млн тонн, увеличившись на 9%.

В ведомстве также сообщили об обновлении сельскохозяйственной техники. С 2023 по 2025 год уровень её износа снизился с 85% до 65%. В уборочной кампании этого года участвовали более 130 тысяч тракторов и 29 тысяч зерноуборочных комбайнов.

Кроме того, в 2026 году аграрии внесли 2,1 млн тонн минеральных удобрений при годовом плане 2,3 млн тонн. Доля элитных семян достигла 12%.