Казахстан получил статус свободной от ящура зоны – МСХ РК

Впервые за годы независимости территория Республики Казахстан признана свободной от ящура зоной. Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
В рамках исполнения поручений Главы государства по увеличению объемов экспорта продукции АПК Правительство реализует комплекс мер в данном направлении.
"Так, были подписаны соглашения между Правительством Казахстана и Международным эпизоотическим бюро (МЭБ) о программе сотрудничества в области ветеринарии. В результате целенаправленной работы по профилактике ящура, строгого соблюдения стратегии и борьбы с ним в соответствии с международным требованием 25 мая в Париже состоялась официальная церемония вручения сертификатов о присвоении Казахстану статуса зоны, свободной от ящура", – проинформировал вице-министр.
Отметим, что ящур является списочной болезнью МЭБ, которая характеризуется высокой контагиозностью, наличием нескольких типов, подтипов возбудителя, имеет широкий диапазон восприимчивых видов животных, многогранность путей передачи.
В связи с этим на международном уровне при экспорте и импорте обязательным условием является наличие статуса благополучной территории по ящуру.
"Наличие статуса дает возможность нашей стране экспортировать в страны ВТО продукцию животного и растительного происхождения. Это позволит реализовать экспортный потенциал нашего агропромышленного комплекса, а также позитивно повлияет на развитие внешнеторговой деятельности отечественных предпринимателей", – продолжил Кайрат Айтуганов.
В августе прошлого года ветеринарная служба Казахстана официально подала в МЭБ досье по получению статуса зоны, свободной от ящура, с вакцинацией по пяти областям. В период с 8 по 14 мая текущего года была проведена инспекция экспертами МЭБ по пяти заявленным Казахстаном областям, в ходе которой оценивались меры, предпринимаемые для предотвращения возникновения ящура, как на территории страны в целом, так и в каждой отдельной зоне.
Кроме этого, особое внимание уделялось продукции животного происхождения, идентификации и контролю перемещения сельскохозяйственных животных, а также системе раннего обнаружения и плану реагирования при чрезвычайных ситуациях, уровню осведомленности заинтересованных лиц, надзору для поддержания статуса.
По итогам проведенной инспекции была вынесена положительная резолюция. В ходе единогласного решения 180 стран – членов МЭБ на 85-й Генеральной сессии Ассамблеи стран – участников МЭБ Республике Казахстан 25 мая 2017 года в Париже официально был вручен сертификат о присвоении Казахстану статуса зоны, свободной от ящура с вакцинацией для 5 регионов страны: Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областей.
Ранее Казахстан получил статус зоны, свободной от ящура, без вакцинации для 9 областей (2015), и одобрение Национальной программы по контролю ящура (2016), статус страны, свободной от африканской чумы лошадей (2016). Все эти статусы были успешно переподтверждены научной комиссией МЭБ в этом году.
Добавим, что на постсоветском пространстве исторически благополучны Республики Беларусь и Украина. Российская Федерация с прошлого года имеет статус страны, имеющей только отдельные регионы благополучия по ящуру. Остальные страны СНГ в настоящее время не имеют такого статуса.