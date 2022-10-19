Казахстан помог вздохнуть свободно всему человечеству

На основе этих инициатив в 2015 году Генеральная Ассамб­лея ООН приняла Всеобщую декларацию построения мира, свободного от ядерного оружия.

Сегодня Казахстан известен во всем мире своими последовательными антиядерными инициативами, начиная с решительного отказа от ядерного оружия, которым республика располагала после распада СССР. К слову, это был четвертый по силе ядерный арсенал в мире.

«На территории Казахской ССР в Семипалатинской области с 1949 года осуществлялись испытания ядерного оружия. За это время здесь было произведено около 500 ядерных взрывов, которые нанесли урон здоровью тысяч людей. Учитывая, что рес­публика выполнила свой долг по созданию ядерного потенциала, обеспечившего стратегический военный паритет между СССР и США, и принимая во внимание требования общественности страны, постановляю: закрыть Семипалатинский испытательный ядерный полигон», – говорилось в указе Первого Президента.

Чтобы оценить значимость принятого 31 год назад руководством страны решения о закрытии Семипалатинского полигона, нужно учесть, что в течение нескольких десятилетий до этого ведущие страны мира пытались снизить ядерную угрозу путем сокращения боевых арсеналов и введения мораториев на испытания ЯО.

Приняв радикальное решение о закрытии полигона в далеком уже 1991 году, наша страна снис­кала огромное уважение в мировом сообществе. Следует также помнить, что указ был подписан еще в то время, когда Казахстан находился в составе СССР, и в руководстве Союза было немало противников такого шага.

В последующем в своих выступ­лениях Нурсултан Назарбаев всегда подчеркивал, что закрытие полигона было выполнением воли народа Казахстана. И принес­ло стране дивиденды не только репутационного характера, но и экономического.

«Казахстан, который закрыл полигон и отказался от ядерного оружия, помог вздохнуть свободно всему человечеству. Представляете, столько оружия в таком государстве. Оно могло попасть в руки любого человека... Поэтому мы приняли взвешенное решение убрать эти ракеты, а дальние бомбардировщики поменять на военные самолеты, которые нам нужны были... продать топливо, находящееся в боеголовках ядерных ракет, получить деньги за это и получить инвестиции», – отметил Нурсултан Назарбаев в интервью японскому информационному агентству «Киодо Цусин» в ноябре 2016 года.

После закрытия полигона и отказа от ядерного оружия Казахстан получил твердые гарантии безопасности от ядерных держав, помощь от этих государств в ликвидации последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Кроме того, это дало нашей стране моральное право высту­пать на международной арене с мирными инициативами, обеспечив молодой и малоизвестной в начале 90-х республике большое доверие со стороны мирового сообщества.

Позиция Казахстана по отношению к ядерному оружию и ядерным испытаниям стала основой для дальнейшего формирования положительного имиджа государства, продвижения мирной, конструктивной внешней политики. И это позволило на протяжении всех лет независимости активно привлекать иностранные инвестиции, что, в свою очередь, обеспечило высокие темпы социально-экономического развития страны, создающие основу для будущего процветания.

Сегодня инфраструктура проведения ядерных испытаний приведена в состояние, не поз­воляющее использовать ее по назначению. Так, на площадке горного массива Дегелен ликвидированы порталы 181 штольни. На площадке «Балапан» уничтожено 13 неиспользованных скважин и 12 шахтных пусковых установок.

За последние семь лет на трех площадках реализован ряд крупных проектов, в результате которых проведена частичная реабилитация загрязненной территории и исключен доступ к отходам ядерной деятельности. В 2020 году осуществлен один из самых масштабных проектов – по приведению в безопасное состоя­ние площадки «Опытное поле». Ученые обеспечили надежную систему контроля и безопаснос­ти. На всех объектах полигона создана современная трехуровневая система физичес­кой защиты.

– Мы успешно провели работы по конверсии бывшего военно-промышленного комплекса полигона. За 31 год после его закрытия удалось не только сохранить и модернизировать, но и значительно расширить доставшуюся нам от военно-промышленного комплекса СССР уникальную научно-техничес­кую инфраструктуру. Налажены долговременные научные связи с зарубежными заказчиками на выполнение широкого спектра работ по различным направлениям. За эти годы мы заслужили репутацию надежного партнера, ориентированного на качественное выполнение поставленных задач и успешное достижение целей. Ни одному заказчику мы не дали в себе усомниться, – отмечает генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков.

...15 января 1965 года на испытательной площадке «Балапан» произвели первый промышленный взрыв. Его результатом стало создание Атомного озера. Это был первый советский экспе­римент по мирному использованию энергии термоядерного взрыва.

Проект, получивший название «Чаган», задумывался как аналог американского проекта Sedan. Взрыв был проведен в вертикальной скважине № 1004, в месте слияния рек Шаган и Ащису. В результате образовалась воронка глубиной 100 м. Выброшенный при этом грунт привел к образованию по контуру воронки навала высотой 20–35 м, который перекрыл рус­ло рек. Так появилось Атомное озеро.

По замыслу ученых воронки от ядерных взрывов могли бы служить очень удобными водохранилищами. В таких резервуарах аккумулировались бы весенние стоки, а небольшое зеркало испарения и оплавленное дно поз­волили бы сохранять воду для нужд орошения, скотоводства, предотвратить засоление территории. Только для Казахстана планировалось создать с по­мощью ядерных взрывов около 40 искусст­венных водоемов общим объемом 120–140 миллио­нов кубических метров.

Но от этой идеи пришлось отказаться, поскольку на отвалах выявился высокий радиационный фон, который, кстати, сохраняется до сих пор. Однако это не пугает любителей рыбалки, которые приезжают на Атомное озеро с семьями.

Пробы показали, что вода и рыба в Атомном озере чистые. А вот грунт берега радиоактивен. По словам ученых Национального ядерного центра, радиационный фон на Атомном озере зашкаливает. Основную опасность представляют содержащиеся в поч­ве долгоживущие техногенные радионуклиды, которые могут попасть в организм с

пылью из воздуха при вдыхании. Правда, по словам сотрудников НЯЦ РК, у них нет полномочий запретить отдыхающим находиться в таком опасном месте.

До того как Казахстан стал первой (и пока единственной) страной в мире, добровольно отказавшейся от ядерного оружия, произошел ряд событий. За три года до появления антиядерного движения «Невада – Семипалатинск» активную борьбу за закрытие Семипалатинского полигона практически в одиночку начал местный поэт-пацифист Вячеслав Кобрин. Песни, положенные на его стихи, исполняла, к слову, Людмила Зыкина.

У моего поколения Вячеслав Кобрин ассоциировался с Дедом Морозом. У него была седая окладистая борода, широкая улыбка и добрые глаза. Именно таким и должен быть новогодний персонаж. Но чудеса бывают только в сказках, а Вячеславу Кобрину приш­лось приложить немало усилий, чтобы его услышали. Он выходил на центральную площадь Семипалатинска с плакатом о запрете ядерных испытаний. С такими же транс­парантами стоял на Красной площади в Москве.

Поэт писал письма в Москву с призывами не возобновлять ядерные испытания после истекавшего в 1987 году моратория и даже попал на личный прием к тем, кому адресовал свои обращения.

В частности, был на приеме у генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. После встреч в верхах и акций протеста в местный обком Компартии пришло указание создать в Семипалатинске Комитет защиты мира. Председателем организации стал Вячеслав Кобрин. Но местные власти были недовольны действиями активиста, и его сместили с должности.

Через четыре дня после своего изгнания, 28 февраля 1989 года, он увидел по телевизору выступ­ление Олжаса Сулейменова, возглавившего антиядерное движение «Невада – Семипалатинск». И поэт обрадовался, что он не один.

В 1989 году массовые акции движения «Невада – Семипалатинск» остановили 11 из 18 запла­нированных взрывов на Семипалатинском полигоне, а в 1990–1991 годах не позволили произвести ни одного.

И вот 29 августа 1991 года свершилось: Нурсултан Назарбаев, с самого начала поддержавший «Неваду – Семипалатинск», подписал исторический указ о закрытии Семипалатинского полигона.

Исследовательская работа на полигоне продолжается и по сей день. Основная цель эксперимен­тов – изучение воздействия поражающих факторов ядерного оружия.

Кстати, во времена СССР ученые проводили здесь эксперимен­ты с животными. Для этого организовали на территории полигона фермерское хозяйство. В небольшом хозяйстве были лошади, коровы, свиньи, куры, бараны, козы. В результате были получены парамет­ры перехода радионуклидов, которые позволяют оценивать содержание их в продукции в тех районах, где она еще не выращивается.

Помимо этого, ученые определили органы, где в большей мере накапливаются определенные радионуклиды: плутоний – в печени, цезий – в мышечной ткани, стронций – в костях. На основе результатов этих исследований можно разрабатывать рекомендации для сельскохозяйственных организаций в районах со сложной радиационной обстановкой.

Сейчас на территории Семипалатинского ядерного полигона, включая загрязненные радиацией участки испытательных площадок, повсеместно пасется скот. И это неудивительно – из семи испытательных площадок сегодня огорожены и охраняются военными только «Опытное поле» и «Дегелен».

Парадоксально, но факт: на городских рынках покупатели стараются приобрести конину, говядину и баранину именно из сел Саржал и Кайнар Абайского района, граничащих с полигоном. По словам знатоков, местное мясо – самое вкусное. Ученые говорят: выпас скота на территории полигона – несанкционированная хозяйственная деятельность. Но при этом добавляют: мясо животных не представляет опасности.

А вот мясо, выращенное в экс­периментальном фермерском хозяйстве, можно приравнять к радиоактивным отходам. К примеру, в баранине цезия содержится 14 000 беккерелей на кг, стронция – 80 000. Но здесь нужно учитывать то, что скот был в загоне, и его намеренно держали на корме с самых загрязненных участков полигона. А во время вольного выпаса этого достичь невозможно.

Загрязнение всей территории полигона идет пятнами. Скот, даже попадая на радиационные участки, не употребляет траву только оттуда. Попасется на грязном, потом перейдет на чистый. Суточное поступление радионук­лидов не позволяет превысить нормативно разрешенное значение в продукции. Ученые обследовали мясо и молоко коров, баранину с тех мест. Радионуклиды есть, но имеют крайне низкое содержание. Можно с уверен­ностью сказать: продукция чистая!

Сегодня производственная база Национального ядерного центра используется только для мирных целей. К примеру, построен казахстанский материаловедческий токамак КТМ для проведения прикладных и фундаментальных исследований в области управляе­мого термоядерного синтеза. Все эти работы в совокупности, а также результаты научных исследований сделали Казахстан узнавае­мым в мировом сообществе. Это проекты в области безопасности атомной энергетики, проведенные совместно с ведущими организациями из Японии, США, России, Франции и других стран.

Создана инфраструктура казахстанской системы сейсмического и инфразвукового мониторинга, обеспечено ее бесперебойное функ­ционирование. Эффективность работы казах­станских станций международной системы мониторинга получила высокую оценку

ОДВЗЯИ – Организации Договора о всеобъемлющем зап­рещении ядерных испытаний.

В 2021 году НЯЦ РК завершил масштабное комплексное экологическое обследование всей территории полигона.

– Это стало возможным благодаря тому, что в настоящее время в Национальном ядерном центре Казахстана сосредоточено самое современное оборудование. Используются методики для проведения комплексных экологических исследований. Создан, пожалуй, лучший на территории СНГ лабораторно-аналитичес­кий комп­лекс, позволяющий проводить качественный и количественный анализ радио­нуклидного состава объектов окружающей среды. Наши сегодняшние дос­тижения – основа нашего будущего. Все эти годы мы много и плодотворно работали, создавали необходимую базу, нарабатывали опыт, занимали свою нишу в международной деятельности в области мирного атома, – отмечает генеральный директор НЯЦ Эрлан Батырбеков.

К слову, благодаря высокой оценке международного сообщества Казахстан первым из развивающихся стран стал председателем в рабочей группе Б подготовительной комиссии

ОДВЗЯИ. Одна из технологий, которая способствует решению трех взаимосвязанных глобальных задач человечества – энергетичес­кой безопасности, экономического роста и экологии, – это атомная энергетика. Если рассматривать вопрос ее внедрения для обеспечения устойчивого роста экономики за счет генерации относительно недорогой и чистой энергии, то альтернатив нет.

Здесь, как говорится, нам и карты в руки. Практически с самого начала своей деятельности НЯЦ РК реализует научно-техничес­кую программу «Развитие атомной энергетики в Республике Казахстан», которая направлена на получение актуальных, научно обоснованных данных в сфере безопасности и эффективности ядерной энергетики, разработки ядерных и радиационных технологий и материалов, обеспечения радиационной, экологической и сейсмической безопасности объек­тов атомной отрасли.

В рамках программы получен большой объем научных результатов, наработаны и поддерживаются на высоком уровне компетенции в области атомной науки и техники, радиоэкологии, геофизики, что позволяет нам постоянно находиться на передовой науки в данных сферах и полноправно взаи­модействовать с партнерами из наиболее развитых в научно-технологическом отношении стран.

Сегодня ученые работают над реализацией проектов в облас­ти безопасности атомной энергетики в рамках контрактов с японскими, французскими, российскими коллегами. Учитывая успешность и востребованность результатов исследований, парт­неры заинтересованы в продолжении сотрудничества, и по данному направлению НЯЦ РК обеспечен заказами на годы вперед.

Еще одно важное направление, где востребованы опыт и компетенции центра, – работы, связанные с предполагаемым строительством АЭС в Казахстане. Сегодня этот воп­рос широко обсуждается. Энергетическое сообщество сходится во мнении, что альтернативы атомной энергетике для обеспечения растущих потребностей страны в электроэнергии с учетом современных реалий просто нет.

Наша страна близка к тому, чтобы в будущем иметь собственную АЭС, тем более что в Казахстане для этого есть все предпосылки. Буквально с первых лет независимости в республике реализуются различные технико-экономичес­кие исследования в поддержку развития атомной энергетики, наша страна принимает в них активное и непосредственное участие.

– Сегодня наши компетенции позволяют в полной мере участвовать в разработке необходимой предпроектной и проектной документации строительства АЭС в Республике Казахстан, вместе с тем мы осуществляем экспертную деятельность по конкретным проектам атомной отрасли в области ядерной и радиационной безопас­ности и готовы распространять этот опыт на новые проекты, – отметил Эрлан Батырбеков.

Опираясь на уже имеющийся опыт, ученые продолжают пос­ледовательную работу по приведению в безопасное состояние других испытательных площадок бывшего полигона – «СарыУзень», «Актан-Берли», «Дегелен», «Балапан». В частности, в 2021 году завершен проект по усилению безопасности на площадке «Актан-Берли», который начали три года назад.

Проведены работы по соору­жению дополнительных элемен­тов инженерных барьеров, полностью исключающие несанкционированный доступ к выявленным объектам. На охраняемых структурах установлена и введена в эксплуатацию трех­уровневая система безопаснос­ти и удаленного мониторинга. Также продолжаются подготовительные работы для ликвидации двух неиспользованных скважин на площадке «Балапан».