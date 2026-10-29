Казахстан помогает модернизировать школу имени Кемеля Токаева в Бишкеке

Открыты новые кабинеты робототехники и химии

Фото: скриншот видео

В Бишкеке продолжается масштабное обновление школы-гимназии №33 имени Кемеля Токаева при поддержке Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Историческое учебное заведение получает новую инфраструктуру и современное оборудование, которое позволит создать более комфортные условия для обучения и расширить возможности школьников в изучении цифровых технологий и естественных наук.

Одним из этапов модернизации стало открытие новых кабинетов информатики, робототехники и химии. Учебные помещения оснастили современной техникой, лабораторным оборудованием и мебелью, предоставленными казахстанской стороной.

Для кабинета информатики и технологий искусственного интеллекта школе передали 25 компьютеров, три принтера для создания прототипов, четыре 3D-сканера и интерактивный монитор диагональю 75 дюймов. Кроме того, учебное заведение получило клавиатуры, мыши, наушники и необходимую мебель.

Как отметил преподаватель информатики Аскат Борукулов, новые компьютеры оснащены мощными материнскими платами, современными видеокартами и увеличенным объёмом оперативной памяти. Это позволит учащимся работать с 3D-графикой, осваивать моделирование и использовать современные программы в учебном процессе.

Отдельное внимание уделили развитию практического обучения химии. Новый кабинет оснастили колбами, пробирками, химическими реактивами, оборудованием для их хранения и специализированной мебелью для проведения опытов.

По словам преподавателя химии Альбины Усановой, обновлённая лаборатория позволит школьникам чаще проводить исследования, участвовать в научных проектах, конкурсах и олимпиадах, а также изучать химические реакции на практике.

Несмотря на то, что часть оборудования ещё не распакована, занятия в новых кабинетах уже начались. На уроках информатики школьники будут развивать цифровые навыки и знакомиться с возможностями робототехники, а на занятиях химией — проводить эксперименты и наблюдать за реакциями различных веществ.

Директор школы Таалайкул Ашымова выразила благодарность Казахстану за оказанную поддержку и отметила важность сотрудничества в сфере образования.

«Вместе с вновь оборудованными кабинетами мы получили возможность давать более качественное образование нашим детям. Мы бесконечно рады, что у нас есть поддержка в лице дружественной страны Казахстана. Мы с нетерпением ждём продолжения наших совместных образовательных проектов», — отметила она.

Обновление школы имени Кемеля Токаева направлено на развитие современной образовательной среды, внедрение новых технологий и повышение качества обучения. Поддержка Казахстана позволяет расширять материально-техническую базу учебного заведения и создавать дополнительные возможности для подготовки школьников в области информационных технологий, инженерии и естественных наук.

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