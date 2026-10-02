Казахстан попал в Книгу рекордов Гиннесса и открыл университет с ИИ – главное в науке за неделю

Эта неделя оказалась богатой на события в казахстанской науке и высшем образовании. В Астане открыли университет нового типа, страна получила сертификат Книги рекордов Гиннесса, а ректоры договорились, каким быть вузу в эпоху искусственного интеллекта. Рассказываем о главном

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Открылся университет, где ИИ встроен во все

Главным событием стало открытие Qazaq AI Research University. Церемонию на форуме AI & Digital Bridge 2026 провел Президент Касым-Жомарт Токаев. Это первый в Центральной Азии вуз, где искусственный интеллект встроен во все ключевые процессы, от учебы и исследований до управления.

«Чем стремительнее развиваются технологии, тем более актуальными становятся стремление к знаниям, критическое мышление, способность принимать решения и чувство ответственности», - сказал Глава государства.

Университет создали по его поручению меньше чем за год. Сейчас здесь учатся 528 человек, больше половины бакалавров получили государственные гранты. Учеба построена на проектах, и студенты с первого курса работают над собственными разработками.

Программы сертификации в вузе ведут Google, Huawei и Samsung, а вместе с NVIDIA создается региональный учебный центр. С будущего года университет рассчитывает запустить двойные дипломы с китайскими вузами Цинхуа и Шанхайским транспортным.

Казахстан получил рекорд Гиннесса за самый массовый хакатон

На том же форуме стране вручили сертификат Guinness World Records. Хакатон HackAlem AI признан крупнейшим в мире по числу участников. Прежний рекорд принадлежал индийскому Хайдарабаду, где собрались 2 089 человек.

Сертификат вице-премьеру Жаслану Мадиеву передал официальный судья Гленн Поллард. Он работает в этой роли 14 лет и видел множество рекордов. По его словам, результат показывает, что страна заметно заявляет о себе на мировой технологической арене.

Подсчет вели строго. Вход и выход каждого участника фиксировали по личному бейджу, а в зачет пошли только те, кто действительно работал над проектами. Команды решали задачи по десяти направлениям, включая энергетику, финансы и логистику.

Ректоры Центральной Азии приняли декларацию об ИИ

В Астане прошло восьмое заседание клуба ректоров Центральной Азии. Его тема звучала как вызов, «Университеты после ИИ». Руководители вузов спорили о том, как теперь оценивать знания, каким должен стать преподаватель и как сохранить академическую этику.

Главный доклад сделал профессор Калифорнийского университета в Сакраменто Александр Сидоркин.

«По мере того как ИИ берет на себя часть повседневных и операционных задач, для человека все более важным становится развитие навыков, дополняющих технологии», - сказал он.

К таким навыкам ученый отнес критическое мышление, лидерство и умение принимать решения.

Итогом встречи стала Астанинская декларация университетов по искусственному интеллекту. Документ определяет общие приоритеты вузов региона. Президент AlmaU Асылбек Кожахметов назвал главным вопросом для всех участников то, каким будет университет будущего.

Министр науки встретился с Кай-Фу Ли

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек провел переговоры с Кай-Фу Ли, генеральным директором Sinovation Ventures и компании 01.ai. Это один из самых известных в мире специалистов по искусственному интеллекту.

Стороны обсудили подготовку специалистов, программу AI-Sana и работу нового университета. По итогам встречи они договорились расширять сотрудничество в обучении, исследованиях и технологических решениях.

В стране работают 32 зарубежных университета

Эту цифру на Центральноазиатском форуме по качеству образования назвал вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов. Зарубежные вузы действуют в Казахстане в разных форматах.

В прошлом году в стране открылись филиалы британских Cardiff University и Coventry University, корейского Woosong University, немецкого вуза Анхальт и МГИМО. Часть из них работает как самостоятельные университеты. Чем больше совместных программ, тем острее вопрос качества. Вице-министр считает, что для таких программ нужны единые требования.

Казахстан поднялся в рейтинге человеческого капитала

На этой неделе прозвучали и итоги многолетней работы. В Индексе человеческого капитала Всемирного банка страна поднялась сразу на 13 позиций и обошла ряд европейских и азиатских государств.

Число образовательных грантов за несколько лет выросло почти вдвое и превысило 90 тысяч. Нехватка мест в общежитиях сократилась во много раз.

Базовые знания об искусственном интеллекте по программе AI-Sana получили больше 700 тысяч студентов. Сами вузы разработали и внедрили 442 ИИ-агента, которые помогают в учебе и управлении.

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