Сейчас у Казахстана семь объектов в списке. Столько же у Монголии, которая идет в рейтинге сразу за РК

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Казахстан занял 13-е место среди стран Азии по числу объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рейтинг опубликовал популярный канал Asia Nexus в соцсети X. Автор взял данные Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и посчитал культурные, природные и смешанные объекты, сообщает Kazpravda.kz

Китай и Индия впереди

Первое место занимает Китай. Свой 61-й объект он получил 25 июля на сессии Комитета всемирного наследия в южнокорейском Пусане, когда в список включили промышленное наследие Цзиндэчжэня, где веками делали фарфор. Здесь сохранилась целая система производства фарфора, которая работала с X по XIX век.

«Вклад Китая в Список всемирного наследия просто выдающийся», — сказал Алессандро Бальзамо, глава отдела номинаций Центра всемирного наследия ЮНЕСКО. По его словам, китайские объекты поражают не только числом, но и разнообразием.

Индия занимает второе место. Ее 45-м объектом на той же сессии стал древний буддийский комплекс Сарнатх. По преданию, именно здесь Будда прочитал первую проповедь после просветления.

Новые объекты у лидеров

Список пополнили и другие страны из верхней части рейтинга. В Иране в него вошли крепость Аламут и связанные с ней укрепления, а в Японии древняя столица Асука-Фудзивара.

Сессию в этом году принимала Южная Корея, у которой в рейтинге 17-е место. Каждая страна может выдвинуть в год только одну заявку, поэтому разрыв между лидерами и остальными сокращается медленно.

Седьмой объект Казахстана

Казахстан получил свой седьмой объект 25 июля, когда в список включили скальные мечети и сакральные места Мангистау. В объект вошли пещеры Шопан-ата, Караман-ата, Шакпак-ата, Султан-эпе и Бекет-ата.

Вице-президент Ерлан Карин ранее отмечал, что эта работа возобновилась по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева и вышла на совсем другой уровень. Мечети были местами молитвы и одновременно центрами обучения.

«Эти скалы хранят историческую память нашего народа, заветы наших предков», — сказал он.

Что уже есть в списке

Первым объектом Казахстана в списке наследия стал мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане. Его включили в 2003 году.

Позже в список вошли петроглифы Танбалы и Шелковый путь в коридоре Чанъань-Тяньшань, а также природные объекты: Сарыарка со степями и озерами Северного Казахстана, Западный Тянь-Шань и холодные пустыни Турана. Часть из них Казахстан делит с Китаем, Кыргызстаном и Туркменистаном.

Семь объектов Монголии

Монголия тоже получила новый объект летом в Пусане. В список вошли курганы знати хунну, в том числе погребальный комплекс Дуурлиг-Нарс на востоке страны. До этого Национальный музей Кореи вместе с монгольскими археологами больше 30 лет изучал эти памятники.

Первым объектом Монголии в списке в 2003 году стала котловина озера Увс-Нуур. Затем в него вошли культурный ландшафт долины Орхона, петроглифы Монгольского Алтая, священная гора Бурхан-Халдун и ландшафты Даурии.

Еще один объект составляют оленные камни бронзового века на склонах Хангайского хребта. Древние жители ставили их во время обрядов и похорон.

Следующие заявки

Президент поручил подготовить новые заявки. Среди них деревянная мечеть в Жаркенте, Вознесенский собор в Алматы и петроглифы Каратау.

Жаркентская мечеть и Вознесенский собор уже внесены в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Попасть в него нужно, прежде чем страна может подать полноценную заявку.



