Казахстан попал в топ-50 инновационных экономик мира



"Казахстан вошел в список 50 стран с инновационной экономикой. Как пишет Bloomberg, первое место в нем заняла Южная Корея. За ней следуют Германия, Швеция, Япония и Швейцария. Рейтинг замыкают Таиланд, Марокко, Аргентина и Казахстан", – передает телеканал.



Индекс инноваций Bloomberg составлялся на основе оценок семи показателей. Среди них – продуктивность, присутствие высокотехнологичных компаний, распространенность высшего образования, добавленная стоимость товаров, число регистрируемых патентов и число исследователей.



Вторая экономика мира Китай в списке Bloomberg на 21-й позиции.



