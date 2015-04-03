Казахстан поставит в Туркменистан локомотивы и медикаменты

Экономика
Ксения Воронина
АО "KAZNEX INVEST", Министерство по инвестициям и развитию РК совместно с Посольством РК в Туркменистане провели презентацию товаров и услуг казахстанских производителей локомотивов, асфальтобетонного оборудования, вертолетов, рельсов и лекарственных средств для туркменских бизнесменов и руководителей государственных органов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, отечественный производитель магистральных тепловозов АО "Локомотив құрастыру зауыты" провел переговоры с Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана, где стороны договорились продолжить работу по поставкам локомотивов на рынок Туркменистана. Вместе с тем одна единица казахстанского локомотива уже поставлена и проходит испытания на железных дорогах Туркменистана. Только за последние 5 лет заводом произведено 280 локомотивов, из них 11 – на экспорт в Таджикистан, Кыргызстан, Украину.

Также состоялась презентация компании ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" для Министерства внутренних дел и обороны Туркменистана. В ходе переговоров туркменская сторона заявила о наличии 3 вертолетов марки ЕС145 и необходимости в сервисном обслуживании, обучении авиационных техников Б1 и Б2 и пилотов на специализированном симуляторе полета вертолетов ЕС145. По итогам встречи достигнута договоренность о предоставлении сервисных услуг и обучении пилотов вертолетов ЕС145 на сумму более €1,5 млн. Напомним, на заводе ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" расположены сервисный центр и Академия обучения пилотов, механиков и техников-авиоников.

Кроме того, ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод" провел встречу с министерствами железных дорог, строительства и архитектуры Туркменистана. Так, с Министерством железных дорог Туркменистана достигнута договоренность об участии казахстанского предприятия в государственном тендере на поставку рельсов в Туркменистан для строительства железной дороги протяженностью 36 км. По итогам проведенных переговоров с туркменской строительной компанией подписано соглашение о сотрудничестве. Согласно соглашению, туркменская компания планирует закуп 5 000 тонн среднего фасонного проката на сумму 450 млн тенге.

В связи с началом строительства высокоскоростной автомагистрали "Ашхабад – Туркменбаши, протяженностью 564 км, производитель асфальтобетонных заводов – ТОО "СП "Лудэ-Каз" – провел презентацию Министерству автомобильного транспорта Туркменистана, а также государственному концерну "Туркменавтоеллары". Туркменской стороной был проявлен большой интерес к казахстанской продукции. На сегодня ТОО "СП "Лудэ-Каз" экспортирует свою продукцию в Россию, Узбекистан и Кыргызстан.

ТОО "Досфарм" также провел переговоры с Министерством здравоохранения Туркменистана на предмет увеличения объемов поставки и регистрации других препаратов. ТОО "Досфарм" производит 18 различных препаратов и экспортирует свою продукцию в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и в том числе 8 препаратов в Туркменистан.

Также в составе делегации был представитель Банка развития Казахстана, который в ходе встреч презентовал для туркменской стороны выгодные инструменты финансирования для закупа казахстанской продукции.

Напомним, что в этом году для поддержки экспортеров из государственного бюджета будет выделено 35 млрд тенге.  

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