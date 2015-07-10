Казахстан потерял 9 позиций в рейтинге ФИФА

Национальная мужская сборная Казахстана по футболу в обновленном рейтинге Международной футбольной ассоциации (ФИФА) опустилась на 9 строчек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Новости-Казахстан.
Казахстан теперь занимает 142-е место в обновленном в июле рейтинге. Возглавила рейтинг сборная Аргентины, на второе место опустилась Германия, на третье место опустилась Бельгия. Лучший результат среди постсоветских стран показывает Украина (27-я позиция против 35-й в июне), сборная России отстала от украинцев на строку, потеряв две позиции.
Казахстан теперь занимает 142-е место в обновленном в июле рейтинге. Возглавила рейтинг сборная Аргентины, на второе место опустилась Германия, на третье место опустилась Бельгия. Лучший результат среди постсоветских стран показывает Украина (27-я позиция против 35-й в июне), сборная России отстала от украинцев на строку, потеряв две позиции.