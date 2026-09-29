Казахстан предлагает Германии партнерство от геологоразведки до высокотехнологичного производства - авторская статья Президента в Handelsblatt

Фото: пресс-служба Президента РК

Казахстан производит 21 из 34 видов сырья, имеющих стратегическое значение для Европы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает Берлину создать совместные цепочки производства и создания добавленной стоимости, пишет издание.

В политике, как и в экономике, доверие – это капитал, а надежность – его наивысшая форма. В условиях растущей международной турбулентности именно такой характер отношений приобретает особую ценность.

За более чем три десятилетия Казахстан и Германия накопили солидный капитал взаимного доверия и выстроили надежный каркас стратегического партнерства, которое отличают конструктивный политический диалог, последовательность в реализации договоренностей и твердая нацеленность на конкретный результат.

Для Казахстана Германия – не просто ключевой торговый партнер и крупный инвестор. Это государство, с которым нас объединяют общность экономических интересов и неизменная приверженность международному праву.

Сегодня наше взаимодействие выходит далеко за рамки двусторонней повестки. Оно становится важным связующим звеном между Азией и Европой, внося значимый вклад в укрепление экономической устойчивости, энергетической безопасности и транспортной взаимосвязанности на всем евразийском пространстве.

Прочной опорой сотрудничества служат глубокие человеческие связи. Сегодня в Казахстане проживают свыше 200 тысяч этнических немцев, а в Германии – более миллиона выходцев из нашей страны. Общая историческая память и культурные традиции сближают наши народы. Именно этот фундамент позволяет нам уверенно смотреть в будущее.

Поэтому свой нынешний визит в Германию я рассматриваю прежде всего как возможность открыть новую главу нашего стратегического партнерства, определить новые точки роста и придать дополнительную динамику совместной работе. Для этого имеются все необходимые предпосылки. В 2025 году объем взаимной торговли приблизился к 9 млрд долларов (7,9 млрд евро). В Казахстане зарегистрировано более тысячи предприятий с участием германского капитала.

При этом значительный потенциал связан с диверсификацией казахстанского экспорта и производством продукции более высокой добавленной стоимостью. Мы могли бы дополнительно поставлять на рынок Германии свыше 80 наименований обработанной продукции.

Наибольшие возможности сосредоточены в металлургии, нефтехимии, пищевой промышленности и железнодорожном машиностроении. Весьма актуальным представляется объединение усилий в сфере критических минералов.

Стратегические ресурсы для энергетического перехода и цифровизации

Казахстан уже производит 21 из 34 видов сырья, имеющих стратегическое значение для европейской экономики. Среди них литий, кремний, кобальт, ниобий, вольфрам и медь. Эти материалы необходимы для энергетического перехода, машиностроения, промышленного производства, микроэлектроники, цифровых технологий.

Мы предлагаем германским партнерам не просто гарантированные поставки, а совместное создание полных производственных цепочек – от геологоразведки и добычи до переработки, выпуска компонентов и повторного использования материалов.

Особое место в наших отношениях занимает энергетика. Казахстан зарекомендовал себя как надежный и стабильный поставщик энергоресурсов в Европу, обеспечивая примерно 13% импорта нефти Евросоюза и 20% поставок природного урана. В 2025 году объем поставок нашей нефти в Германию превысил 10 млн тонн. Мы готовы и далее ответственно выполнять эту миссию с учетом имеющихся транспортных возможностей.

Многообещающие перспективы открываются в возобновляемой энергетике, модернизации электросетей и повышении энергоэффективности. Дальнейшее укрепление экономических связей требует надежных транспортных маршрутов, соединяющих Восток и Запад.

Через Казахстан проходит около 85% сухопутного транзита грузов из Китая в Европу – это около 40 млн тонн по итогам прошлого года.

Транскаспийский международный транспортный маршрут расширяет возможности сообщения между Азией и Европой. По итогам восьми месяцев текущего года перевозки по данному коридору увеличились на 22%, а объем транзита по направлению Восток – Запад вырос на 55%.

Новые транспортные проекты позволят напрямую связать ряд регионов с каспийскими портами и сократить маршрут Китай – Европа на 1 000 км. Таким образом, мы создаем более быстрые пути и открываем новые возможности для германского бизнеса.

Другим важным направлением может стать активное вовлечение немецких компаний в авиагрузоперевозки через территорию нашей страны и развитие авиахабов в Казахстане.

Синергия возможностей Казахстана и Германии

В наши дни движение товаров неразрывно связано с движением данных. Поэтому цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта должны стать еще одним перспективным направлением казахско-германского сотрудничества.

Ни одна стратегия не будет успешной без квалифицированных специалистов. Будущее нашего партнерства олицетворяет образ молодого казахстанского инженера, получившего образование по германским стандартам и применяющего знания на совместном предприятии.

Долгосрочного подхода требуют и инвестиционные решения, которые невозможны без доверия к государственным институтам.

С 2019 года Казахстан последовательно укрепляет эти основы посредством масштабных политических и социально-экономических реформ.

Во внешней политике Казахстан придерживается сбалансированного и прагматичного курса, основанного на взаимном уважении, суверенном равенстве государств и соблюдении международного права, что делает нашу страну надежным и предсказуемым партнером.

«Einigkeit macht stark» – «В единстве сила», – гласит немецкая пословица. Эта мудрость находит живое отражение в нашем взаимодействии, где возможности Казахстана и Германии органично дополняют друг друга.

Убежден, расширяя горизонты взаимовыгодного сотрудничества, наши страны будут вместе укреплять пространство стабильности и процветания на евразийском континенте.