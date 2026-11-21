В МИД рассказали о результатах гуманитарных операций «Жусан» и «Русафа», в рамках которых из Сирии и Ирака на родину вернули 756 казахстанцев, большинство из которых - женщины и дети

Фото: МИД РК

Казахстан представил международным партнерам опыт возвращения и реабилитации граждан из зон вооруженных конфликтов. На брифинге ОБСЕ в Астане также обсудили социальную адаптацию семей и защиту пострадавших граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

Во встрече участвовали глава Программного офиса ОБСЕ в Астане Алексей Рогов, представители МВД, Национального центра по правам человека, дипломатического корпуса и международных организаций.

Казахстанский дипломат рассказал о гуманитарных операциях «Жусан» и «Русафа», проведенных в 2019–2021 годах. За этот период из Сирии и Ирака в Казахстан вернули 756 граждан, в том числе 528 детей, 191 женщину и 37 мужчин.

После возвращения гражданам оказывали медицинскую, психологическую и социальную помощь. Особое внимание уделяли детям, их образованию и адаптации к мирной жизни.

«Казахстанский дипломат ознакомил участников с ходом комплексной работы по реабилитации и реинтеграции возвращенных граждан, отметив важность оказания медицинской и психологической помощи, обеспечения доступа детей к образованию, социальной поддержки семей, а также применения индивидуального подхода к каждой семье», — сообщили в МИД РК.

В ведомстве также рассказали о проектах, направленных на поддержку детей и подростков из семей, вернувшихся из зон конфликтов.

В 2026 году общественный фонд «Жайық Жұлдызы» совместно с партнерами организовал образовательные и культурные мероприятия в рамках программ TurKIDstan и PathMakers Burabay. Они прошли в Туркестанской области, Астане, Шымкенте и Бурабае. Такие встречи помогали детям находить друзей, увереннее чувствовать себя в обществе и адаптироваться к новым условиям жизни.

Во время брифинга Ерлан Алимбаев предложил создать региональную рабочую группу в формате «Центральная Азия + ОБСЕ». Она могла бы стать площадкой для обмена информацией, подготовки специалистов и координации помощи гражданам, пострадавшим от преступлений трансграничного характера.

Казахстан также выразил готовность продолжить сотрудничество с ОБСЕ, Советом Европы и другими международными партнерами в борьбе с торговлей людьми, насильственным экстремизмом и транснациональной преступностью.