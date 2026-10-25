Казахстан предложил странам ШОС совместно развивать водосберегающие технологии

К 2030 году площадь применения современных систем орошения планируют увеличить до 1,3 млн гектаров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан выступил с инициативой создания региональной платформы по обмену технологиями водосберегающего земледелия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Предложение озвучила вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова на круглом столе ШОС в рамках 33-й Янлинской сельскохозяйственной выставки в китайской провинции Шэньси.

Платформа позволит странам обмениваться технологиями орошения, проводить совместные исследования и полевые испытания, а также готовить специалистов. Среди основных направлений сотрудничества — капельное и дождевальное орошение, цифровой контроль влажности почвы и автоматизация полива.

«Важно, чтобы наше сотрудничество было ориентировано на конкретные результаты, востребованные непосредственно аграриями», — подчеркнула Назгуль Хатепова.

По данным Минсельхоза, сегодня в Казахстане водосберегающие технологии применяются на 702,3 тыс. гектаров, или 44% орошаемых земель. В 2025 году современные системы орошения позволили сэкономить около 874 млн кубометров воды.

Для расширения их применения государство увеличило возмещение затрат на покупку и установку оборудования с 60% до 80%, а субсидирование стоимости поливной воды при использовании таких систем - с 50% до 85%. На поддержку внедрения водосберегающих технологий в 2026–2028 годах предусмотрено 214,6 млрд тенге.

К 2030 году Казахстан намерен увеличить площадь применения водосберегающих технологий до 1,3 млн гектаров. Ожидается, что это позволит ежегодно экономить до 2,2 млрд кубометров воды.