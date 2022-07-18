Казахстан предоставит услуги космической связи Таджикистану

АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и ООО «Исател» (Таджикистан) подписали договор на оказание услуг по предоставлению транспондерной емкости космического аппарата «Кazsat-3», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.

В соответствии с документом, посредством ресурсов казахстанского спутника связи в Таджикистане будут организованы каналы связи для труднодоступных районов страны», – говорится в сообщении.

Договор скрепили подписями заместитель председателя правления АО «РЦКС» Василий Леонов и директор ООО «Исател» Умед Тагоев.

Компания ООО «Исател» является дочерним предприятием ОАО «Телерадиоком» и оператором связи на территории Таджикистана. Имеет собственный телепорт и станцию управления сетями в городе Душанбе, обеспечивает доступ к сети интернет как государственным органам, так и частным компаниям страны.

Выход на международный рынок – одна из важных задач АО «РЦКС» – национального оператора космической связи РК, успешно эксплуатирующего космическую систему «Kazsat» в составе двух спутников связи и наземных комплексов управления.

«Спутниковая система связи Казахстана полностью обеспечивает потребности страны в услугах связи, АО «РЦКС» также поставляет продукцию космической связи Республике Кыргызстан. Увеличение экспорта услуг цифровой отрасли было отмечено Президентом страны в Послании народу Казахстана как одно из составляющих развития экономики», – подчеркнули в ведомстве.

Подписание нового международного договора в сфере космической связи открывает новые перспективы сотрудничества между Республикой Казахстан и Таджикистаном.