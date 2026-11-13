Казахстан представил AI-Quryltai на площадке ООН

Во Дворце Наций в Женеве казахстанская делегация представила AI-Quryltai - цифровую парламентскую платформу с применением искусственного интеллекта. Презентация прошла в зале «Казахстан» Отделения ООН в Женеве, передает корреспондент Kazpravda.kz

В состав казахстанской делегации вошли заместитель председателя партии «Әділет» Каныш Тулеушин, председатель комитета Курултая Республики Казахстан по цифровизации, инновациям и науке Дархан Ахмедиев и генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова.

Мероприятие началось с показа вводного фильма и приветственных выступлений. Участникам представили ИИ-стратегию Курултая Республики Казахстан на 2027–2029 годы, интегрированную цифровую парламентскую платформу e-Quryltai и направления применения искусственного интеллекта в парламентской деятельности.

Отдельные блоки программы были посвящены парламентским исследованиям и аналитике, подготовке законопроектов и правовой экспертизе с применением ИИ, а также деятельности ИИ-лаборатории.

Согласно Стратегии, AI-Quryltai станет следующим этапом развития e-Quryltai, объединяя цифровые процессы, парламентские данные, правовые знания и интеллектуальные сервисы в единой защищенной среде. Основные цели этой трансформации - повышение качества законотворчества, обоснованности решений, эффективности парламентского контроля и открытости взаимодействия с обществом.

Практическая задача AI-Quryltai - повысить эффективность работы депутатов за счет применения искусственного интеллекта. Разрабатываемые инструменты позволяют анализировать парламентские данные и обращения граждан, проводить исследования, готовить аналитические материалы и сопровождать разработку законопроектов.

В основе AI-Quryltai - собственная цифровая платформа, на которой языковые модели и специализированные ИИ-агенты объединены с государственными данными и инструментами парламентской работы. Система поддержки принятия решений помогает выявлять системные проблемы и оценивать последствия предлагаемых мер, а правовое ядро - анализировать взаимосвязи норм и готовить законодательные изменения. Локальные модели работают в закрытом контуре, а выводы опираются на проверяемые источники, методики анализа и экспертную оценку. Такой подход позволяет сопровождать весь процесс - от обращения гражданина до подготовки решения и контроля его исполнения.

Особое внимание уделили ответственному применению ИИ. ИИ-лаборатория обеспечивает апробацию и оценку точности, безопасности и правомерности решений до их внедрения. Материалы, подготовленные с помощью ИИ, подлежат проверке специалистами, ответственность за окончательные решения сохраняется за людьми. Работа с информацией строится на разграничении доступа и соблюдении требований кибербезопасности.

Программа завершилась заключительными выступлениями, диалогом высокого уровня по вопросам парламентских инноваций и обменом мнениями.