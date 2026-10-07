Казахстан представил ООН результаты по расширению участия женщин в образовании и науке

Образование,ООН,Наука
Дана Аменова
корреспондент

Отдельное внимание уделяется расширению участия женщин в науке и технологических направлениях

Фото: МНВО РК

В Женеве состоялся конструктивный диалог между казахстанской делегацией и Комитетом ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в рамках рассмотрения Шестого периодического доклада РК о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО 

По данным министерства, Казахстан представил Комитету практические результаты системных реформ, направленных на защиту прав женщин, расширение их участия в принятии решений, обеспечение экономических возможностей и усиление мер по предупреждению и противодействию насилию.

В состав казахстанской делегации вошла вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова. В ходе заседания она ответила на вопросы Комитета по направлениям, связанным с образованием, в том числе по вопросам, относящимся к компетенции Министерства просвещения РК.

В части образования вице-министр отметила, что в Казахстане обеспечивается равный доступ женщин и мужчин к образованию, научной и общественной деятельности. Сегодня женщины составляют более половины обучающихся на всех уровнях высшего и послевузовского образования: 52,5% – в бакалавриате, 54,7% – в магистратуре и 61% – в докторантуре.

Отдельное внимание уделяется расширению участия женщин в науке и технологических направлениях. В 2025 году женщины составляли 55,4% исследователей и специалистов, занятых исследованиями и разработками. Число женщин с ученой степенью или академическим статусом достигло 11 343 человек, а количество женщин – докторов философии (PhD) с 2017 года выросло более чем в восемь раз – с 318 до 2 665 человек. Женщины также составляют 57% научных руководителей проектов, реализуемых в 2025-2027 годах, и 63,4% руководителей проектов «Жас ғалым».

При этом Казахстан последовательно расширяет возможности для участия девушек в STEM, инженерных и цифровых направлениях. В 2025-2026 учебном году женщины составляли 24,4% обучающихся по направлениям информационно-коммуникационных технологий и 31,3% – по инженерным, обрабатывающим и строительным направлениям. Реализуются профориентационные и образовательные инициативы, направленные на развитие цифровых и технических компетенций девушек.

Важной частью государственной политики остается формирование безопасной, инклюзивной и недискриминационной образовательной среды. В организациях высшего образования проводится просветительская и воспитательная работа, направленная на предупреждение насилия, формирование культуры уважения и защиту прав участников образовательного процесса.

В целом представленные Комитету результаты отражают последовательную работу Казахстана по совершенствованию законодательства и государственных механизмов в сфере защиты прав женщин и обеспечения гендерного равенства.

Участие казахстанской делегации в рассмотрении Шестого периодического доклада стало важной площадкой для открытого диалога с международными экспертами, представления достигнутых результатов и обсуждения дальнейших шагов по обеспечению прав и равных возможностей женщин.

#ООН #Образование #наука #МНВО #женщины

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