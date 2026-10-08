Казахстан представил опыт профилактики дискриминации на Варшавской конференции

Общество

Социальные работники в Казахстане играют важнейшую роль в предупреждении дискриминации и комплексной защите прав граждан. Об этом на четвертой сессии, проходящей в Варшаве Конференции ОБСЕ по человеческому измерению, заявила президент Национального альянса профессиональных социальных работников Динара Есимова, сообщает Kazpravda.kz

По оценке Есимовой, эффективная реализация принципа недискриминации не может ограничиваться лишь точечным изменением законодательной базы. Фундаментом системы обязана выступать развитая профессиональная социальная защита, способная своевременно выявлять уязвимое положение человека и предотвращать нарушения его прав.

Глава Альянса акцентировала внимание на том, что именно социальные работники ежедневно напрямую взаимодействуют с детьми, женщинами, семьями и другими уязвимыми категориями населения. Именно поэтому критически важно системно укреплять кадровый потенциал специалистов.

«Очень важно укреплять человеческие ресурсы по агентам недискриминации, то есть готовить тех людей, которые встречают человека на передовой и могут квалифицированно заниматься профилактикой», – подчеркнула Динара Есимова.

Особый вектор работы направлен на всестороннюю защиту подрастающего поколения. Сегодня каждый третий житель Казахстана является ребенком, что требует развития действенных профилактических программ для полного раскрытия потенциала детей.

Ключевую роль в выявлении социальных рисков должны взять на себя специалисты детских медицинских учреждений, перинатальных центров и профильных организаций. Такой подход позволяет оперативно фиксировать факты ненадлежащего ухода, насилия и семейного неблагополучия на самых ранних стадиях.

В связи с этим Есимова анонсировала важный институциональный шаг – утверждение до конца 2026 года специализированного профессионального стандарта.

«До конца этого года мы планируем утвердить профессиональный стандарт «Социальный работник в системе здравоохранения», – сообщила она.

Параллельно рассматривается вопрос введения полноценных штатных единиц социальных работников в детских больницах и родильных домах, что позволит усилить адресную помощь женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Спикер убеждена, что краткосрочные курсы и тренинги не способны сформировать устойчивые навыки у специалистов. Развитие отрасли требует фундаментальной академической базы и выстраивания междисциплинарного взаимодействия между структурами социальной защиты, здравоохранения, образования и правоохранительной системой.

Дополнительный импульс профессии дает участие в международных научных инициативах. В частности, интеграция в программу Horizon Europe открывает широкие возможности для обмена передовым опытом и глубокой модернизации системы подготовки кадров.

По мнению Динары Есимовой, институциональное становление профессиональной социальной работы позволит Казахстану эффективно предупреждать дискриминацию, надежно защищать права граждан и гарантировать равные возможности для развития каждого члена общества.

#общество #ОБСЕ #Есимова

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