Казахстан придерживается принципа "одного Китая" – МИД РК

Казахстан поддерживает принцип «одного Китая» и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Республика Казахстан поддерживает принцип «одного Китая» и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики. Казахстан выступает за соблюдение действующих норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций, в частности в данном вопросе придерживается резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №2758 от 1971 года. Полагаю, что визиты официальных делегаций зарубежных стран на Тайвань должны согласовываться с Правительством КНР», – говорится в комментарии официального представителя МИД РК.