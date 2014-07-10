Казахстан приглашает...

С такой инициативой Глава государства выступил в ходе 27-го заседания Совета иностранных инвесторов. О том, как ведется работа над практической ее реализацией в ходе брифинга, прошедшего в Службе центральных коммуникаций, рассказал вице-министр иност­ранных дел Рапиль Жошыбаев.

По его словам, во исполнение данного поручения был разработан соответствующий законопроект, согласно которому граждане обозначенных 10 стран могут пребывать на территории респуб­лики (в том числе следовать через Казахстан транзитом) в течение 15 дней без оформления визы.

– Это пилотный проект, рассчитанный на один год – с 15 июля 2014 года до 15 июля 2015 года. Данная инициатива направлена на укрепление двусторонних контактов, создание благоприятных условий для потенциальных инвесторов, иностранных деловых лиц и, конечно, привлечения в страну туристов, – пояснил Р. Жошыбаев, отметив, что распространяются новые правила на владельцев всех видов паспортов.

Определенный МИДом срок пребывания в стране без визы не продлевается, за исключением тех случаев, когда иностранный граж­данин приезжает с деловой или инвесторской целью. В этом случае, как рассказал Р. Жошыбаев, при наличии обоснованного ходатайства от казахстанского партнера, поданного в местные органы миграционной службы, для гостя из-за рубежа может быть оформлена однократная «деловая» виза сроком до 30 дней. Если же иностранец занимается на территории страны реа­лизацией совместного инвестиционного проекта, то казахстанским партнерам необходимо обратиться с проектом бизнес-плана в Комитет по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий для подтверждения статуса инвестора. После чего МИД может в установленном законом порядке выдать однократную визу категории «инвесторская» сроком до 90 дней, а при необходимости – многократную визу аналогичной категории сроком до трех лет.

Как отметил Р. Жошыбаев, по окончании пилотного проекта будут подведены итоги: сколько иност­ранцев посетило нашу страну, какие были открыты совместные предприятия, то есть в целом какой толчок экономике страны дало введение безвизового режима с указанными государствами. Кроме того, по словам вице-минист­ра, в дальнейшем список стран, граж­дане которых смогут посещать Казахстан без оформления виз, может быть расширен.

– В целях создания максимально благоприятных условий для пребывания иностранных граждан в Казахстане инициировано внесение изменений в действующие правила выдачи виз РК, – также проинформировал вице-министр иност­ранных дел.

В новой редакции правил, в частности, будет прописано такое новшество, как возможность выдачи электронных виз. Кроме того, в них пересмотрена процедура рассмотрения заявок, созданы условия для миграции квалифицированным иностранным работникам, упрощена выдача деловых и инвесторских виз.

При этом, как особо подчеркнул Р. Жошыбаев, снятие визовых требований и облегчение оформления виз – все это делается не только в отношении иностранных граждан, но и на паритетной основе для облегчения получения виз для казахстанцев, выезжающих за рубеж.

Лилия СЫЗДЫКОВА