Казахстан приглашает...

С такой инициативой Глава государства выступил в ходе 27-го заседания Совета иностранных инвесторов. О том, как ведется работа над практической ее реализацией в ходе брифинга, прошедшего в Службе центральных коммуникаций, рассказал вице-министр иностранных дел Рапиль Жошыбаев.
По его словам, во исполнение данного поручения был разработан соответствующий законопроект, согласно которому граждане обозначенных 10 стран могут пребывать на территории республики (в том числе следовать через Казахстан транзитом) в течение 15 дней без оформления визы.
– Это пилотный проект, рассчитанный на один год – с 15 июля 2014 года до 15 июля 2015 года. Данная инициатива направлена на укрепление двусторонних контактов, создание благоприятных условий для потенциальных инвесторов, иностранных деловых лиц и, конечно, привлечения в страну туристов, – пояснил Р. Жошыбаев, отметив, что распространяются новые правила на владельцев всех видов паспортов.
Определенный МИДом срок пребывания в стране без визы не продлевается, за исключением тех случаев, когда иностранный гражданин приезжает с деловой или инвесторской целью. В этом случае, как рассказал Р. Жошыбаев, при наличии обоснованного ходатайства от казахстанского партнера, поданного в местные органы миграционной службы, для гостя из-за рубежа может быть оформлена однократная «деловая» виза сроком до 30 дней. Если же иностранец занимается на территории страны реализацией совместного инвестиционного проекта, то казахстанским партнерам необходимо обратиться с проектом бизнес-плана в Комитет по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий для подтверждения статуса инвестора. После чего МИД может в установленном законом порядке выдать однократную визу категории «инвесторская» сроком до 90 дней, а при необходимости – многократную визу аналогичной категории сроком до трех лет.
Как отметил Р. Жошыбаев, по окончании пилотного проекта будут подведены итоги: сколько иностранцев посетило нашу страну, какие были открыты совместные предприятия, то есть в целом какой толчок экономике страны дало введение безвизового режима с указанными государствами. Кроме того, по словам вице-министра, в дальнейшем список стран, граждане которых смогут посещать Казахстан без оформления виз, может быть расширен.
– В целях создания максимально благоприятных условий для пребывания иностранных граждан в Казахстане инициировано внесение изменений в действующие правила выдачи виз РК, – также проинформировал вице-министр иностранных дел.
В новой редакции правил, в частности, будет прописано такое новшество, как возможность выдачи электронных виз. Кроме того, в них пересмотрена процедура рассмотрения заявок, созданы условия для миграции квалифицированным иностранным работникам, упрощена выдача деловых и инвесторских виз.
При этом, как особо подчеркнул Р. Жошыбаев, снятие визовых требований и облегчение оформления виз – все это делается не только в отношении иностранных граждан, но и на паритетной основе для облегчения получения виз для казахстанцев, выезжающих за рубеж.
Лилия СЫЗДЫКОВА
