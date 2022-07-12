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Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Казахстан пригласил израильских инвесторов в проекты на территории МЦПС "Хоргос"

В городе Нур-Султане состоялось 9-ое заседание казахстанско-израильской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Сопредседателями МПК с казахстанской стороны являются заместитель Премьер-министра Республики Казахстан – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, с израильской стороны – министр туризма Государства Израиль Йоэль Развозов. 

В заседании приняли участие члены комиссии и представители министерств и ведомств двух стран.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области торгово-экономического сотрудничества, в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, возобновляемой энергетики и водных ресурсов, в сфере туризма и другого. 

В ходе заседания Бахыт Султанов отметил, что Израиль является одним из важных торговых партнеров нашей страны, и Казахстан придает большое значение развитию и диверсификации двусторонней торговли. Отметим, в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. 

«По нашим расчетам в перспективе казахстанские компании готовы поставить на рынок Израиля 70 обработанных товаров различных отраслей на сумму 360,7 млн долларов, металлургической, пищевой, машиностроительной, химической, также транспортные средства и строительные товары», – сказал Бахыт Султанов.

Справочно: объем товарооборота между Казахстаном и Израилем за январь-март 2022 года составил 201,3 млн долларов США, увеличившись в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (48,9 млн долларов США).

Также повысился интерес к казахстанской пищевой продукции со стороны израильских ритейлеров, а именно к кондитерским изделиям. Вместе с тем израильские компании готовы расширять импортируемую линейку товаров, и сейчас отрабатываются вопросы организации доставки казахстанских макаронных изделий и прохладительных напитков на полки крупных израильских супермаркетов.

В ходе заседания Бахыт Султанов пригласил израильских инвесторов активно инвестировать в совместные проекты на территории Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», что облегчит также доступ для израильского бизнеса к рынкам потребления Евразийского экономического союза.

«МЦПС «Хоргос» – это комплекс экономического, производственного, туристического и культурного сотрудничества, который представляет собой уникальную трансграничную зону на границе Казахстана и Китая. В этой связи хочу отметить, что мы пересматриваем подходы дальнейшей деятельности МЦПС «Хоргос» с упором на развитие мощностей переработки, промышленной кооперации и глобальной цепочки поставок. Мы предлагаем государственным структурам и бизнесу Израиля детально изучить все возможности для сотрудничества в рамках данной зоны», – сказал вице-премьер.

По завершении работы комиссии стороны выразили удовлетворение ее итогами и договорились о проведении десятого заседания комиссии в Иерусалиме. Даты проведения десятой встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.

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