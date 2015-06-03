Казахстан примет участие в Международных армейских играх

Участие военнослужащих Вооруженных сил стран СНГ в Международных армейских играх-2015 обсуждалось сегодня на заседании Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МО РК.
Как сообщается, для представления Казахстана в "Танковом биатлоне" отобраны шесть лучших танковых экипажей, для участия в морском биатлоне "Каспийское море" определены экипажи надводных ракетно-артиллерийских кораблей ВМС ВС РК "Казахстан", "Сарыарка" и "Орал", а также бригада морской пехоты. Отбор летных экипажей боевых самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил Казахстана на сегодняшний день еще продолжается.
"Международные армейские игры – это уникальные соревнования, в рамках которых впервые военнослужащие Вооруженных сил стран СНГ будут состязаться в полевой, воздушной и морской выучке. К этим соревнованиям казахстанские военнослужащие уже сейчас готовятся полным ходом. Танкисты, моряки и летчики тренируются и пребывают в высоком боевом настрое", – отмечает пресс-служба.