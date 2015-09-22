Казахстан принял председательство Статьи 472 Олег ТАРАСОВ, Ташкент​​

В нем приняли участие представители спецслужб и компетентных органов Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, стран-наблюдателей при ШОС.



Как сообщила пресс-служба КНБ РК, советом были утверждены планы работы Исполнительного комитета РАТС в сфере противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму, а также группы экспертов пограничных служб государств – членов ШОС. Одним из основных приоритетов дальнейшей деятельности этой структуры участники заседания определили профилактику терроризма и экстремизма, информационно-пропагандистское противодействие радикальной религиозной идеологии, недопущение ее распространения на пространстве стран ШОС.



Члены Совета РАТС также подвели итоги совместного антитеррористического учения компетентных органов государств – членов ШОС "Центр-Азия-Антитеррор-2015", которое прошло в Бишкеке.



Казахстан принял от узбекских коллег председательство в Совете РАТС ШОС до сентября 2016 года. В этот период отечественным компетентным органам предстоит внести свой вклад в координацию и укрепление практического взаимодействия компетентных органов государств – членов ШОС в сфере обеспечения региональной безопасности, борьбы с террористическими и экстремистскими угрозами.



