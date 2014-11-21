Казахстан принял превентивные меры из-за кризиса отношений России и Запада – Президент Послание Президента 679 Батырбек Агимбетов

Фото С. Бондаренко и Б. Отарбаева

Казахстан решил принять превентивные меры в свете кризисной ситуации, связанной с противостоянием между Россией и странами Запада. Об этом заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе "круглого стола", посвященного вопросам индустриализации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"В моем новом Послании предусмотрено вложение значительных государственных средств в обеспечение роста экономики и создание новых рабочих мест. Это также позволит укрепить финансовую систему страны, окажет содействие дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса. По всем этим направлениям мы наметили программы действий и выделили финансовые ресурсы. Наши шаги также находят поддержку мировых финансовых институтов, с которыми достигнуты договоренности о взаимодействии. Для Казахстана, с его сравнительно небольшим населением, единовременное вливание более 20 миллиардов долларов в экономику даст существенный эффект," – подчеркнул Президент.



Как указывается в сообщении, Глава государства также обратил внимание на сложности в мировой рыночной системе, в связи с чем следует скорректировать подходы и к развитию отечественной экономики.



"Мы завершили первый этап индустриализации Казахстана, в ходе которого был наработан полезный опыт, построены предприятия, созданы новые рабочие места. Считаю, что мы добились в этом плане определенных успехов. Сейчас программа пересмотрена, и вторая пятилетка, которая начнется со следующего года, будет уже ориентирована на инновации," – сказал Глава государства.



Нурсултан Назарбаев отметил изменение внешнеэкономических условий, в которых предстоит работать отечественному бизнесу.



"Казахстан завершил переговоры с Европейским союзом по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Мы находимся на последней стадии вступления во Всемирную торговую организацию. Со следующего года начнет работать экономический союз Казахстана, России и Беларуси. Наша цель является исключительно прагматической, поскольку Россия – главный партнер, с которым мы имеем около 7,5 тысячи километров общих границ. Казахстан находится внутри континента и не имеет выхода к морям. Поэтому Таможенный союз, в рамках которого устраняются таможенные барьеры, и наши грузы беспрепятственно выходят на внешние рынки, имеет для нас важное значение," – добавил Глава государства.



В заседании "круглого стола" приняли участие международные эксперты, которые выразили уверенность в способности Казахстана найти правильные ответы на вызовы в международной экономике. По их мнению, расположение нашей республики между такими емкими рынками, как Китай и Россия, открывает большие возможности для будущего развития с учетом проводимой индустриализации.