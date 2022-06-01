Иллюстративное фото: Kazpravda.kz
Экономика
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о решении в отношении российских и белорусских грузоперевозчиков, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в ведомстве, в соответствии с мировой практикой в сфере международных автомобильных перевозок для защиты интересов национальных автоперевозчиков внутренним законодательством вводятся ограничения по перевозкам в/из третьих стран, в том числе на "перецепку".

В Казахстане данные требования введены в 2017 году приказом Министерства по инвестициям и развитию "Об утверждении Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении".

За нарушение данных требований в РК предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП (на водителей АТС) и 500 МРП (на юридических лиц). При этом требования, запрещающие "перецепку", в равной степени распространяются как на иностранных, так и на казахстанских перевозчиков.

Аналогичные требования в Российской Федерации были установлены приказом министра транспорта РФ от 14 октября 2015 года № 301 и в последующем новом приказе Минтранса РФ от 28 июля 2020 года № 259 "Об утверждении Особенностей выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств". Штраф за нарушение данной нормы в РФ составляет 150 000 рублей.

"Следует подчеркнуть, что в связи с текущей геополитической ситуацией российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете "перецепки" до 1 января 2023 года. В этой связи требование о запрете "перецепки" в Казахстане продолжает действовать.

После обсуждения сообщения о приостановлении действия требований о запрете "перецепки", которое состоялось в ходе встречи глав правительств Казахстана и РФ 30 мая т.г., казахстанской стороной проявлено понимание и в качестве доброй воли предложено эффективное решение сложившейся ситуации. Требование о запрете "перецепки" не будет действовать в отношении белорусских и российских перевозчиков до начала следующего года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время компетентными государственными органами и организациями Казахстана и РФ проводятся соответствующие консультации, по результатам которых будут приняты взаимоприемлемые решения.

"При этом стоит отметить, что законодательством Республики Казахстан не ограничивается возможность осуществления перегрузки при международных автомобильных перевозках в/из третьих стран. Для этих целей необходимо получение специального разрешительного документа", – подчеркнули в ведомстве.

На сегодняшний день в Республике Казахстан зарегистрировано порядка 40 компаний с общим парком транспортных средств в 3 тыс. единиц, которые обеспечивают перевозку грузов из Казахстана в европейские страны.

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