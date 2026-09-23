Казахстан присоединится к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам

Курултай
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Соответствующий закон на пленарном заседании принял Курултай.  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан ратифицировал Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам, что позволит расширить международное сотрудничество в расследовании преступлений и возвращении незаконно выведенных за рубеж активов, сообщает Kazpravda.kz 

Соответствующий закон на пленарном заседании принял Курултай.  

Как отмечается в заключении к документу, Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам была заключена 20 апреля 1959 года в Страсбурге. Документ регулирует взаимодействие компетентных органов государств-участников при получении и оказании правовой помощи по уголовным делам.

Присоединение к Конвенции позволит Казахстану получать доказательства по уголовным делам, находящимся в производстве отечественных правоохранительных органов, а также принимать меры для возвращения в страну активов, незаконно выведенных за рубеж. Как отмечается в заключении комитета, это должно повысить оперативность и эффективность расследования уголовных дел, в том числе связанных с транснациональной преступностью.

В соответствии с Конвенцией государства-участники обязуются на взаимной основе и при соблюдении установленных условий оказывать друг другу правовую помощь по уголовным делам.

При этом закон предусматривает присоединение Казахстана к Конвенции с шестью оговорками и заявлениями.

В частности, Казахстан оставляет за собой право исполнять запросы о розыске или наложении ареста на имущество только в случаях, когда соответствующее деяние является уголовно наказуемым в обеих странах и соответствует законодательству Казахстана.

Также предусматривается, что поручение о вручении повестки о явке лица должно передаваться не менее чем за 50 дней до установленной даты явки.

Центральными органами, уполномоченными направлять и получать запросы о правовой помощи, определяются Верховный Суд и Генеральная прокуратура. Верховный Суд будет заниматься запросами по уголовным делам, находящимся в производстве судов, Генеральная прокуратура — всеми остальными запросами о правовой помощи по уголовным делам.

Поступающие в Казахстан запросы должны сопровождаться переводом на казахский или русский язык.

Отдельная оговорка касается обмена информацией из судебных материалов. Казахстан намерен исполнять соответствующие обязательства только в пределах, предусмотренных статьей 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года — то есть уведомлять консульские учреждения об аресте, заключении в тюрьму, взятии под стражу или задержании иностранного гражданина, если он этого потребует.

Кроме того, в качестве юридических органов по Конвенции определяются суды, органы прокуратуры и органы досудебного расследования Казахстана.

Ожидается, что реализация Конвенции повысит эффективность сотрудничества Казахстана с государствами-участниками в борьбе с преступностью, прежде всего в расследовании транснациональных преступлений и обеспечении международного взаимодействия правоохранительных органов.

#закон #курултай #конвенция #уголовные дела

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