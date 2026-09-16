Казахстан присоединится к правилам ВТО по внутреннему регулированию услуг

Курултай одобрил в первом чтении проект Закона «О ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, являющийся приложением к Протоколу о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года», сообщает Kazpravda.kz

Скриншот с видео пресс-службы Курултая

Казахстан присоединился к ВТО в 2015 году, ратифицировав соответствующий протокол, в который входят 18 приложений, содержащих обязательства Казахстана по доступу на рынки товаров и услуг. Одним из них является Перечень специфических обязательств по услугам.

Посредством ратификации представленных в него изменений Казахстан присоединяется к Правилам ВТО по внутреннему регулированию услуг. Данные Правила направлены на обеспечение предсказуемого делового климата посредством повышения прозрачности условий ведения деятельности в сфере услуг. Документ охватывает требования и процедуры лицензирования, квалифицированные требования, а также стандарты в сфере услуг. Присоединяясь к ним, Казахстан демонстрирует соответствие отечественного рынка услуг мировым требованиям в части лицензирования и регулирования оказания услуг. Таким образом, повышается привлекательность казахстанского рынка услуг для иностранных инвесторов.

Кроме того, ожидается, что принятие Правил будет способствовать обеспечению справедливого и прозрачного регулирования торговли услугами, упрощению административных процедур, повышению прозрачности регуляторных требований и созданию благоприятных условий для иностранных и отечественных поставщиков услуг.

Правила были разработаны с участием группы из 60 членов ВТО, и Казахстан принимал активное участие в процессе разработки. Декларация о завершении переговоров по внутреннему регулированию услуг была принята в Женеве 2 декабря 2021 года. На сегодня к Правилам присоединились уже 72 страны-участницы.