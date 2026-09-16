Казахстан присоединится к правилам ВТО по внутреннему регулированию услуг

Курултай
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Курултай одобрил в первом чтении проект Закона «О ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, являющийся приложением к Протоколу о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года», сообщает Kazpravda.kz 

Скриншот с видео пресс-службы Курултая

Казахстан присоединился к ВТО в 2015 году, ратифицировав соответствующий протокол, в который входят 18 приложений, содержащих обязательства Казахстана по доступу на рынки товаров и услуг. Одним из них является Перечень специфических обязательств по услугам.

Посредством ратификации представленных в него изменений Казахстан присоединяется к Правилам ВТО по внутреннему регулированию услуг. Данные Правила направлены на обеспечение предсказуемого делового климата посредством повышения прозрачности условий ведения деятельности в сфере услуг. Документ охватывает требования и процедуры лицензирования, квалифицированные требования, а также стандарты в сфере услуг. Присоединяясь к ним, Казахстан демонстрирует соответствие отечественного рынка услуг мировым требованиям в части лицензирования и регулирования оказания услуг. Таким образом, повышается привлекательность казахстанского рынка услуг для иностранных инвесторов.

Кроме того, ожидается, что принятие Правил будет способствовать обеспечению справедливого и прозрачного регулирования торговли услугами, упрощению административных процедур, повышению прозрачности регуляторных требований и созданию благоприятных условий для иностранных и отечественных поставщиков услуг.

Правила были разработаны с участием группы из 60 членов ВТО, и Казахстан принимал активное участие в процессе разработки. Декларация о завершении переговоров по внутреннему регулированию услуг была принята в Женеве 2 декабря 2021 года. На сегодня к Правилам присоединились уже 72 страны-участницы.

#правила #курултай #ВТО

Популярное

Все
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Для здоровья пациентов
Жилищные перспективы
Творчество дарит надежду
Готовы к Лиге наций
А вдруг актеров заменят роботы?..
Какими нас увидит искусственный интеллект?
Помогут с водопроводом
Восемь медалей из Еревана
Поздравили ветерана со 101-летием
Укрепляем связи
Помощь – только нуждающимся
Точно в цель!
От первого склона – к олимпийской вершине
Сберечь теплые отношения и традиции
Вырубку более 500 сосен и берез расследуют в Акмолинской области
Инвестштаб при Правительстве решил проблемные вопросы по проектам стоимостью свыше $154 млрд
Конкурс для AI-талантов объявили в Казахстане
Олжас Бектенов провел совещание о ходе подготовки к отопительному сезону
В Карагандинском гарнизоне началось учение «Айбалта-2026»
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Время белых полей
Ваше плодородие, госпожа наука!
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Зерновые «гавани» вдали от морей
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Когда кругом адское пекло
Поставить точный диагноз
Исправлять недоделки не торопятся
Жатва в разгаре
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Мы ценим дружбу с Китаем – Токаев дал интервью агентству Синьхуа
Президент поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Убрано более половины площадей
Холодильники с юга
Олжас Бектенов: Уйти от разрозненных ИС к единому цифровому контуру здравоохранения
Начались работы на месторождении Северный Катпар
Токаев выразил признательность Жапарову за справедливые результаты ВИК
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Конституция и региональное развитие
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса

Читайте также

Казахстанцы не должны узнавать о качестве жилья после покуп…
Казахстан и Сербия укрепляют военно-техническое сотрудничес…
Открылась Общественная приемная
В Курултае открылась общественная приемная

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]