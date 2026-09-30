Казахстан присоединится к Правилам ВТО по внутреннему регулированию услуг. Соответствующий закон о ратификации изменений в перечень специфических обязательств Казахстана по услугам принял Курултай, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ предусматривает ратификацию изменений в Перечень специфических обязательств Казахстана по услугам, принятых при вступлении страны во Всемирную торговую организацию.

Как отмечается в заключении к документу, присоединение к Правилам ВТО по внутреннему регулированию услуг направлено на повышение прозрачности и предсказуемости требований в этой сфере, а также упрощение процедур получения разрешений и лицензий.

В частности, правила предусматривают рекомендации по упрощению подачи заявлений и сокращению сроков их рассмотрения, а также возможность подачи заявлений и получения разрешительных документов в электронном формате. Отдельные положения регулируют внутреннее регулирование финансовых услуг.

Ожидается, что присоединение к правилам сделает требования к поставщикам услуг более прозрачными, объективными и предсказуемыми, будет способствовать развитию конкуренции и повышению инвестиционной привлекательности Казахстана.

Кроме того, для казахстанских поставщиков услуг могут расшириться возможности выхода на внешние рынки.

При этом присоединение к Правилам ВТО не ограничивает право государства регулировать сферу услуг. Казахстан сохраняет полномочия устанавливать лицензирование, квалификационные требования и другие необходимые регуляторные меры, в том числе для защиты здоровья, безопасности и других общественных интересов.

Как отмечается в заключении комитета, выполнение обязательств по более прозрачному и предсказуемому внутреннему регулированию должно способствовать созданию более равных условий для взаимной торговли услугами.