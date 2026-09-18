Казахстан присоединится к World Cleanup Day

Таза Казахстан

19 сентября во всех регионах Казахстана пройдут масштабные экологические мероприятия, приуроченные к World Cleanup Day — Всемирному дню чистоты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан» жители страны, волонтеры, молодежь, представители государственных органов, общественных организаций и предприятий объединятся, чтобы вместе сделать наши города и природные территории чище.

В этот день по всей республике пройдут мероприятия по очистке общественных и природных территорий, берегов водоемов, парков и других участков от мусора.

"World Cleanup Day — это не просто уборка. Это возможность личным участием показать ответственное отношение к окружающей среде и внести свой вклад в сохранение чистоты родного края", - отмечается в сообщении.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан приглашает всех желающих присоединиться к World Cleanup Day.

#уборка #чистота #Таза Казахстан

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