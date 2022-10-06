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Сенат
Казахстан присоединяется к учреждению Института глобального зеленого роста
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании ратифицировал Соглашение об учреждении Института глобального «зеленого» роста, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении, соглашение совершено в Рио-де-Жанейро 20 июня 2012 года.

Основной целью Института глобального «зеленого» роста является предоставление государствам-членам инструментов по развитию «зеленой» низкоуглеродной экономики, построению институционального развития и привлечению инвесторов для реализации «зеленых» проектов.

Институт будет содействовать устойчивому развитию развивающихся стран и стран с переходной экономикой путем поддержки и распространения новой парадигмы экономического роста, ориентации на ключевые аспекты экономических показателей и устойчивости, сокращения бедности, создания рабочих мест и социальной интеграции, обеспечения экологической устойчивости, создания и улучшения экономических, экологических и социальных условий на основе партнерских отношений между развитыми и развивающими странами, а также государственным и частным сектором.

Для достижения своих целей институт оказывает поддержку в области разработки и реализации планов «зеленого» роста на национальном, областном или местном уровне; проводит исследования в целях продвижения теории и практики «зеленого» роста; содействует государственно-частному сотрудничеству в целях создания благоприятных условий для инвестирования, инноваций, производства и потребления при эффективном использовании ресурсов.

«Для поддержки своей деятельности институт имеет ассамблею, совет, консультативный комитет, секретариат, а также может создавать филиалы или другие вспомогательные органы. Финансовая стабильность института осуществляется за счет добровольных взносов членов и неправительственных источников, продажи публикаций, процентного дохода от трастов, а также из любых других источников в соответствии с финансовыми правилами, которые будут приняты ассамблеей на основе консенсуса. Институт может пользоваться привилегиями и иммунитетами в том государстве-члене, в котором он находится. Такие привилегии и иммунитеты указываются в отдельном соглашении», – говорится в заключении.

 

 

 

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