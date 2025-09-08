Соответствующее распоряжение Глава государства озвучил на совместном заседании палат Парламента с ежегодным Посланием народу РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
«В стране начата масштабная модернизация энергоисточников, реализуются крупные проекты с участием иностранных инвесторов. К примеру, в ближайшие пять лет запланирован ввод 6,3 ГВт «зеленой» энергии, что существенно увеличит ее долю в энергобалансе. Для Казахстана энергетический переход – не самоцель, а инструмент устойчивого развития, основанного на реальных возможностях энергосистемы и долгосрочных интересах государства», - сказал Президент.
В этой связи, по его словам, принципиальным является курс на развитие ядерной энергетики. Месяц назад в Алматинской области началась реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с корпорацией «Росатом». Однако для стабильного роста экономики этого недостаточно. Казахстану следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС.
«На недавней встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином была достигнута договоренность о стратегическом партнерстве Казахстана и Китая в атомной отрасли. Казахстан готов к сотрудничеству со всеми мировыми компаниями на взаимовыгодной основе, что соответствует цели обеспечения нашего энергетического суверенитета. С учетом огромных запасов качественного угля в Казахстане особое внимание следует уделить развитию угольной энергетики с применением передовой технологии, гарантирующей ее чистоту. Наши природные преимущества надо умело использовать на благо развития страны», - подчеркнул Глава государства.