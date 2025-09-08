Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«В стране начата масштабная модернизация энергоисточников, реализуются крупные проекты с участием иностранных инвесторов. К примеру, в ближайшие пять лет запланирован ввод 6,3 ГВт «зеленой» энергии, что существенно увеличит ее долю в энергобалансе. Для Казахстана энергетический переход – не самоцель, а инструмент устойчивого развития, основанного на реальных возможностях энергосистемы и долгосрочных интересах государства», - сказал Президент.

В этой связи, по его словам, принципиальным является курс на развитие ядерной энергетики. Месяц назад в Алматинской области началась реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с корпорацией «Росатом». Однако для стабильного роста экономики этого недостаточно. Казахстану следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС.