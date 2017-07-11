Казахстан приветствует договоренности по зонам деэскалации в Сирии – МИД РК

Казахстан приветствует последние договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки в отношении зон деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РК, сообщает Kazpravda.kz
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"Вступление в действие перемирия с 9 июля 2017 года в провинциях Аль-Кунейтра, Деръа и Ас-Сувейда является еще одним практическим шагом на пути к всеобъемлющему прекращению боевых действий на всей территории Сирии.
Призываем все силы, выступающие за скорейшее урегулирование сирийского конфликта, в том числе правительство Сирии и вооруженную оппозицию, к полному соблюдению режима прекращения боевых действий.
Надеемся на дальнейшее развитие конструктивного взаимодействия между Россией, США и всеми другими заинтересованными сторонами ради восстановления мира и стабильности в Сирии.
Выражаем полную поддержку Женевским мирным переговорам по Сирии под эгидой ООН и рассчитываем на достижение конкретных решений в рамках политического процесса урегулирования сирийского кризиса.
Республика Казахстан готова и далее обеспечить условия для продолжения мирных переговоров в рамках Астанинского процесса по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.