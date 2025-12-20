Казахстан приветствует совместный с Японией проект "Next-Generation SmartMining Plus"

По словам президента Касым-Жомарта Токаева, сочетание ресурсного потенциала Казахстана и передовых технологий Японии в сфере атомной энергетики открывает благоприятные возможности для успешного сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото Н.Байбулина

«Ядерная энергетика занимает важное место в «зеленой» повестке.  Казахстан обеспечивает порядка 40% мировых поставок ядерного топлива. Это крайне важно, учитывая, что почти 10% мировой электроэнергии вырабатывается атомными электростанциями.

Сочетание ресурсного потенциала Казахстана и передовых технологий Японии в сфере атомной энергетики открывает благоприятные возможности для успешного сотрудничества в этой стратегически важной отрасли, прежде всего, путем внедрения инноваций.

Особый интерес представляют проекты в области управления ядерными отходами, ядерной безопасности, подготовки высококвалифицированных кадров, включая сферу гражданской защиты», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония".

Казахстан приветствует запущенный совместно с Японией проект "Next-Generation SmartMining Plus".

«Центральная Азия обладает значительными запасами редкоземельных элементов и других критически важных минералов, необходимых для глобального энергетического перехода.

Наш регион может стать надежным звеном в глобальных цепочках их поставок для обеспечения чистых и энергоэффективных производств.

Казахстан рассчитывает на активизацию сотрудничества с Японией в сфере разведки, добычи и переработки таких ресурсов.

При этом приоритетное значение придаем созданию полноценного промышленного кластера с упором на глубокую переработку и формирование устойчивых производственных цепочек.

Поэтому Казахстан приветствует запущенный совместно с Японией проект Next-Generation SmartMining Plus, направленный на цифровизацию производственных процессов и повышение экологической устойчивости», - отметил глава государства.

#Казахстан #сотрудничество #Япония

