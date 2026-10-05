Казахстан привлек внимание российского культурного сообщества фестивалем AI-фильмов

Авторы отмечают, что в то время, когда во многих странах продолжается дискуссия о будущем ИИ в кино, Казахстан уже создает международную площадку для проектов в этой сфере

Фото: astanatv.kz

Проведение Astana AI Film Festival привлекло внимание российского культурного Telegram-сегмента. Тематический канал «Поклонники Михалкова», посвященный вопросам кино, культуры и общественной повестки, положительно оценил решение Казахстана развивать направление на стыке искусственного интеллекта и кинематографа, сообщает Kazpravda.kz

«Вот ведь умеют казахи почувствовать момент», - говорится в публикации канала. Авторы отмечают, что в то время, когда во многих странах продолжается дискуссия о будущем искусственного интеллекта в кино, Казахстан уже создает международную площадку для проектов в этой сфере.

Отдельное внимание авторы уделили масштабу фестиваля. На конкурс поступило 8 067 фильмов из 125 стран, 25 работ вошли в финальную программу. Общий призовой фонд составил 2 млн долларов. Гран-при в размере 450 тыс. долларов получил латвийский режиссер Николай Шестак за картину The First Honest Day.

В публикации фестиваль рассматривается и в более широком контексте технологической трансформации Казахстана. Искусственный интеллект в последние годы стал одним из ключевых направлений повестки Президента Касым-Жомарта Токаева. Еще в Послании 2025 года Глава государства поставил задачу в течение трех лет превратить Казахстан в цифровую страну, а 2026 год был официально объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Президент также неоднократно подчеркивал, что внедрение ИИ должно выйти за рамки отдельных технологических проектов и стать одним из базовых элементов развития страны.

Авторы канала подчеркивают, что Казахстан стремится включиться в формирование новой индустрии уже на этапе ее становления, не дожидаясь, пока ключевые тренды в сфере AI-кино будут окончательно сформированы крупнейшими мировыми технологическими и кинематографическими центрами.

Напомним, накануне в Астане завершился крупнейший в мире фестиваль фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта - Astana AI Film Festival (AAIFF 2026).

