Казахстан привлекает заем АБР для финансирования бюджетных расходов

Фото: © AFP 2023 / TED ALJIBE

Курултай принял в двух чтениях закон «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Программа фискального управления и реформ финансового сектора – Подпрограмма 2) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Парламента.

Соглашение предусматривает привлечение займа АБР в размере 3,4 млрд китайских юаней (227,4 млрд тенге) со сроком погашения 15 лет, включая трехлетний льготный период. Процентная ставка составит 1,69%, комиссия за резервирование – 0,15% годовых от неосвоенной суммы займа.

Средства будут направлены на финансирование первоочередных расходов: социальную сферу, транспортную инфраструктуру, промышленность, образование и другие приоритетные направления.