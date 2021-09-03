Казахстан признал действительными паспорта вакцинации семи стран

Общество
Фото: obvk.kz
Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление №41 от 3.09.2021 года, передает Kazpravda.kz.   

Так, решено признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики, Республики Молдовы и Турецкой Республики в соответствии с образцами документов (согласно приложению 3 к настоящему постановлению).

Постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

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