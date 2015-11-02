Казахстан признал группировку ИГ террористической организацией

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Группировка "Исламское государство" вошла в список террористических организаций, запрещенных в Казахстане. Решение об этом 15 октября текущего года вынес суд Есильского района Астаны, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
Теперь список состоит из 17 организаций, признанных в Казахстане террористическими. В него уже включены: "Аль-Каеда", "Исламская партия Восточного Туркестана", "Исламское движение Узбекистана", "Курдский Народный конгресс", "Асбат аль-Ансар", "Братья-мусульмане", движение "Талибан", "Боз гурд", "Жамаат моджахедов Центральной Азии", "Лашкар-е-Тайба", "Общество социальных реформ", "Аум Синрике", "Организация освобождения Восточного Туркестана", "Исламская партия Туркестана", "Джунд-аль-Халифат" (Солдаты халифата), "Фронт ан-Нусра".
По информации агентства "Интерфакс-Казахстан", наряду с этим в Казахстане признана экстремистской и запрещена деятельность зарубежной организации "Хизб-ут-Тахрир".
В список оккультно-мистических организаций, деятельность которых запрещена в Казахстане, входят "Алля-Аят" и "Ата Жолы".