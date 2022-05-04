Казахстан признал паспорт вакцинации Бельгии

Казахстан признал паспорта вакцинации Бельгии и Специального административного района Гонконг КНР. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, сообщает Kazpravda.kz

Согласно документу, признаны действительными на территории Казахстана паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентинской Республике, Белизе, Государстве Боливия, Федеративной Республике Бразилия, Великобритании, Венгрии, Грузии, Республике Индонезия, Исламской Республике Иран, Иордании, Королевстве Бельгия, Королевстве Испания, Канаде, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Молдова, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индия, Республике Филиппины, Специальном административном районе Гонконг КНР, Таиланде, Турецкой Республике, Республике Узбекистан, Республике Черногория, Чешской Республике, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, Республике Эквадор, Эстонской Республике и Японии в соответствии с образцами документов согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.