Казахстан призвал к незамедлительному разрешению гуманитарной катастрофы на востоке Украины

Фото © Сергея Бондаренко, Болатбека Отарбаева
Казахстан призывает к незамедлительному разрешению гуманитарной катастрофы на востоке Украины. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев на встрече в формате Таможенный союз – Украина – Европейский союз в Минске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана.
"Сейчас нужно обеспечить прежде всего масштабную гуманитарную помощь пострадавшему населению Украины. Российская Федерация уже начала ее оказывать. В этом процессе должны принять участие международные организации, включая страны Таможенного союза, СНГ. Наша страна готова оказать всевозможную поддержку, в том числе по линии казахстанского отделения общества Красного креста и полумесяца. Эта организация также может выступить в качестве нейтрального посредника при конвоировании гуманитарных грузов других государств. В целом сегодня важно обеспечить беспристрастный международный контроль над доставкой гуманитарной помощи Украине. Поэтому я призываю конфликтующие стороны объявить перемирие на время оказания помощи страдающим людям", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана подчеркнул необходимость деэскалации конфликта и отказа от силовых вариантов разрешения кризиса.
"Нужна мирная передышка, это позволит спасти жизни мирного населения, ставшего заложником военно-политического противостояния. Мы осуждаем насилие. Призываем стороны к скорейшему прекращению огня. В этом процессе должно быть активно задействовано ОБСЕ, которое может выступить гарантом соблюдения международных договоренностей", – обратился казахстанский лидер.
Достижение какого-либо результата, как он подчеркнул, невозможно без компромиссов и уступок. "Очень многое зависит от конструктивной позиции
самой Украины, России и Европейского союза. Мы придаем большое значение сегодняшней встрече, которую мы инициировали с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Все надеются, что мы придем к позитивным результатам. Со своей стороны Казахстан приложил значительные усилия
, озвучил свои предложения", – сказал Президент Казахстана.
Он отметил важность остановки санкционного противостояния, в очередной раз
подчеркнув, что торговые войны – путь в никуда. От обмена санкциями ослабевает экономика стран, страдают их граждане, растет социальная напряженность, создается новый виток мирового кризиса, рассудил Президент Казахстана.
"В первую очередь страдать будем мы – Европа и Азия, евразийский континент. Поэтому призываем вернуться к конструктивному взаимодействию на принципах экономического прагматизма и взаимной выгоды. Необходимо постепенно начинать снимать санкции. Казахстан заинтересован в укреплении взаимовыгодных торгово-экономических отношений в рамках Таможенного союза, а также с Украиной и Европейским союзом. Мы готовы обсуждать пути нормализации многосторонних торговых связей", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства отметил, что украинской экономике требуется полномасштабная помощь всего международного сообщества: "В этом должны принять участие соседи Украины, как на Западе, так и на Востоке. Это критически важно для предотвращения социально-экономического коллапса в этой стране. Для преодоления катастрофической ситуации стоит подумать над вопросом создания специального международного штаба или фонда поддержки экономики Украины. Необходимо совместными усилиями разработать антикризисный план первоочередных мер по спасению украинской экономики. Меры по борьбе с кризисом 2008–2009 годов в Казахстане были признаны правильными, и мы готовы поделиться своим опытом".
Президент Казахстана подчеркнул, что международное сообщество должно посодействовать позитивному исходу переговоров между Украиной и Россией по вопросам поставок газа, что исключительно важно в преддверии зимнего периода.
Важно, чтобы соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС максимально учитывало интересы соседей, в том числе Таможенного союза, заявил Нурсултан Назарбаев. "В этой связи мы приветствуем открытый диалог и готовы к обмену мнениями", – подчеркнул он.
"Важно совместно обсуждать острые вопросы и находить компромиссы. Ясно, что легких решений нет. Мы предлагаем сохранить формат переговоров на высшем уровне для выработки взаимоприемлемых решений. Для продолжения конструктивного переговорного процесса необходимо такие встречи проводить на регулярной основе. Хорошо было бы завершить эту встречу, наметив дату и место следующей. Мы готовы, как предлагали некоторые участники, организовать следующий раунд переговоров в Казахстане", – сказал Глава государства, обратив внимание на то, что данная встреча – уникальный шанс для поиска оптимальных путей для преодоления самого масштабного кризиса в регионе.
Нурсултан Назарбаев выразил надежду, что начавшийся диалог послужит стабилизации ситуации в Украине и в регионе в целом.