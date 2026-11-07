Казахстан призвал укрепить сотрудничество стран ЦА по Афганистану

На встрече в Бишкеке представители стран региона обсудили безопасность, торговлю и транспортные связи с Афганистаном

Фото: МИД РК

Казахстан выступил за расширение сотрудничества стран Центральной Азии по вопросам безопасности и экономического взаимодействия с Афганистаном. Об этом заявили на втором заседании Региональной контактной группы специальных представителей центральноазиатских государств, которое прошло 6 ноября в Бишкеке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК.

Казахстанскую делегацию на встрече представил посол по особым поручениям МИД РК Ержан Кистафин.

Участники обсудили перспективы развития торговли, транспортных маршрутов и гуманитарных связей с Афганистаном. Отдельное внимание уделили совместным проектам, которые помогут стране активнее участвовать в региональных экономических процессах.

«Казахстанская сторона подчеркнула важность дальнейшей консолидации усилий государств Центральной Азии в целях содействия обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития Афганистана», - сообщили в МИД РК.

На заседании также рассмотрели вопросы региональной безопасности и укрепления экономических связей между странами.

По итогам встречи представители государств Центральной Азии подтвердили намерение продолжать многостороннее сотрудничество, направленное на обеспечение стабильности и устойчивого развития региона.