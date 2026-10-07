Казахстан продлит соглашение с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов до 2028 года

Курултай

Курултай ратифицировал Протокол о возобновлении действия Соглашения между правительствами Казахстана и России о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, Протокол был подписан 27 ноября 2024 года в Астане. Основное соглашение между двумя странами заключено 9 декабря 2010 года и ратифицировано Казахстаном в 2013 году. Документ определяет условия поставок нефти и нефтепродуктов между двумя государствами.

Необходимость принятия протокола связана с тем, что срок действия соглашения истек 1 января 2024 года. Новый документ предусматривает его возобновление, а также актуализацию условий двустороннего сотрудничества в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.

Согласно протоколу, действие соглашения продлевается до 1 января 2028 года. После этого оно будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон не уведомит другую в письменной форме о намерении прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до окончания первоначального либо очередного пятилетнего срока.

Отдельно определен порядок разрешения споров, связанных с применением или толкованием положений соглашения. Такие вопросы предполагается решать путем консультаций и переговоров между сторонами.

Поскольку основное соглашение было ратифицировано Казахстаном, в соответствии с Законом «О международных договорах Республики Казахстан» протокол, вносящий в него изменения и возобновляющий его действие, также подлежит ратификации.

Ратификация документа, как отмечается в заключении постоянных комитетов Курултая, создаст правовую основу для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества Казахстана и России в области поставок нефти и нефтепродуктов.

Постоянные комитеты Курултая положительно оценили протокол и предложили его ратифицировать в первом чтении.

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