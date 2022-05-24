Казахстан продолжает сокращать посевные площади риса

Власти Казахстана продолжают сокращать посевные площади риса. Делается это для экономии воды, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил на заседании Правительства министр экологии, геологии и водных ресурсов РК Сериккали Брекешев, из всего водозабора на регулярное орошение приходится порядка 11,6 куб. км воды, из которых 11,3 куб. км (97%) приходится на четыре южные области. Это Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская с общей площадью орошения 1,28 млн га, или 80% от всей площади (1,6 млн га) по стране.

«В последние годы нехватка воды ощущается в южных регионах страны… Ведутся работа с сопредельными странами по обеспечению дополнительных сбросов воды из водохранилищ верховья, а также ремонтно-восстановительные работы на каналах межгосударственного пользования в бассейнах трансграничных рек, очистка магистральных и межхозяйственных каналов оросительной сети, закуп дополнительного оборудования, а также сокращение площадей влагоемких культур – риса, хлопка и лука», – сообщил он.

Так, по его словам, по Алматинской области, где площадь орошаемых земель составляет 478,9 тыс. га, для сокращения дефицита водных ресурсов акиматом области снижены посевы влагоемких культур, в том числе риса на 1 тыс. га в Балхашском районе.

По Туркестанской области с площадью орошаемых земель в 420,2 тыс. га в этом году площади риса сокращены до 600 га.

В Кызылординской области, где площадь орошаемых земель составляет 199,9 тыс. га, площади риса снижены до 78,3 тыс. га, что на 5 тыс. га меньше прошлого года.