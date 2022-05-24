Фото: Kazpravda.kz
Правительство , Экономика , Сельское хозяйство
Казахстан продолжает сокращать посевные площади риса
Диасов Ораз
корреспондент

Власти Казахстана продолжают сокращать посевные площади риса. Делается это для экономии воды, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил на заседании Правительства министр экологии, геологии и водных ресурсов РК Сериккали Брекешев, из всего водозабора на регулярное орошение приходится порядка 11,6 куб. км воды, из которых 11,3 куб. км (97%) приходится на четыре южные области. Это Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская с общей площадью орошения 1,28 млн га, или 80% от всей площади (1,6 млн га) по стране.

«В последние годы нехватка воды ощущается в южных регионах страны… Ведутся работа с сопредельными странами по обеспечению дополнительных сбросов воды из водохранилищ верховья, а также ремонтно-восстановительные работы на каналах межгосударственного пользования в бассейнах трансграничных рек, очистка магистральных и межхозяйственных каналов оросительной сети, закуп дополнительного оборудования, а также сокращение площадей влагоемких культур – риса, хлопка и лука», – сообщил он.

Так, по его словам, по Алматинской области, где площадь орошаемых земель составляет 478,9 тыс. га, для сокращения дефицита водных ресурсов акиматом области снижены посевы влагоемких культур, в том числе риса на 1 тыс. га в Балхашском районе.

По Туркестанской области с площадью орошаемых земель в 420,2 тыс. га в этом году площади риса сокращены до 600 га.

В Кызылординской области, где площадь орошаемых земель составляет 199,9 тыс. га, площади риса снижены до 78,3 тыс. га, что на 5 тыс. га меньше прошлого года.

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