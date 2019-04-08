Политика Казахстан продолжит активное сотрудничество с ОБСЕ – Токаев 8 апреля 2019 г. 21:30 Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан продолжит активное сотрудничество с ОБСЕ. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz. "Саммит ОБСЕ в Астане в 2010 году стал заметным событием в мировой политике. Казахстан продолжит активное сотрудничество с ОБСЕ, будет способствовать укреплению ее эффективности и авторитета", - отметил Глава государства. Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирославом Лайчаком. В ходе встречи Президент РК подчеркнул миролюбивый характер казахстанской внешней политики и отметил приверженность Казахстана конструктивному сотрудничеству с международными организациями.