Казахстан продолжит активное участие в деятельности ОБСЕ – МИД РК
В штаб-квартире ООН министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Глава МИД отметил, что Казахстан, как активный член ОБСЕ готов к расширению сотрудничества со всеми государствами-членами Организации в обеспечении безопасности и устойчивого развития на всем пространстве ОБСЕ. Подчеркнута приверженность Казахстана совместным усилиям по решению региональных и глобальных проблем.
В ходе переговоров Т. Гремингер был подробно ознакомлен с инициативой Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева "Три диалога" по формированию глобальной архитектуры инклюзивного развития.
В этой связи было предложено объединить потенциал ОБСЕ и СВМДА для взаимодействия в масштабах Евразии. Неформальный обмен мнениями, а также "сверка часов" по дальнейшему развитию геополитической ситуации в зонах ответственности этих организаций предоставит возможность установить точки соприкосновения и выработать планы межинституционального взаимодействия на будущее.
Генеральный секретарь отметил эффективную деятельность Казахстана в рамках ОБСЕ и акцентировал внимание на возросшей роли нашей страны в региональной и международной политике.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 23 по 25 сентября находился в Нью-Йорке с трехдневным визитом.
В рамках рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев выступил на 74-сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН.