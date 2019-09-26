Политика
Казахстан продолжит активное участие в деятельности ОБСЕ – МИД РК
В штаб-квартире ООН министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.   

Глава МИД отметил, что Казахстан, как активный член ОБСЕ готов к расширению сотрудничества со всеми государствами-членами Организации в обеспечении безопасности и устойчивого развития на всем пространстве ОБСЕ. Подчеркнута приверженность Казахстана совместным усилиям по решению региональных и глобальных проблем.

В ходе переговоров Т. Гремингер был подробно ознакомлен с инициативой Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева "Три диалога" по формированию глобальной архитектуры инклюзивного развития.

В этой связи было предложено объединить потенциал ОБСЕ и СВМДА для взаимодействия в масштабах Евразии. Неформальный обмен мнениями, а также "сверка часов" по дальнейшему развитию геополитической ситуации в зонах ответственности этих организаций предоставит возможность установить точки соприкосновения и выработать планы межинституционального взаимодействия на будущее.

Генеральный секретарь отметил эффективную деятельность Казахстана в рамках ОБСЕ и акцентировал внимание на возросшей роли нашей страны в региональной и международной политике.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 23 по 25 сентября находился в Нью-Йорке с трехдневным визитом.

В рамках рабочей поездки Касым-Жомарт Токаев выступил на 74-сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме этого, Президент провел встречи с лидерами ряда стран, среди них Президент США Дональд Трамп, Президент Швейцарии Ули Маурер, Президент Болгарии Румен Радев, Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Президент Украины Владимир Зеленский, Король Иордании Абдалла II, Президент Финляндии Саули Ниинистё, Президент Молдовы Игорь Додон, Премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетелль.

Также Касым-Жомарта Токаев обсудил вопросы сотрудничества с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, президентом "Eurasia Group" Яном Бреммером, президентом компании "Goldman Sachs" Дэвидом Соломоном.

Глава государства также провел встречу с видными американскими политиками и представителями экспертного сообщества, а также с Высоким представителем Альянса Цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, главой компании "Bloomberg" Майклом Блумбергом и капитанами бизнеса США.

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