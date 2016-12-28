​Казахстан: прогресс и развитие

Письма и телеграммы пришли от глав иностранных государств, депутатов представительных органов, руководителей зарубежных и казахстанских государственных, общественных и деловых организаций, руководителей и членов различных партий, представителей интеллигенции, глав дипломатических миссий нашей страны за рубежом, а также от граждан Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

В поздравлениях отмечается динамичное развитие нашей рес­публики за годы суверенитета, поступательное укрепление ее авторитета на международной арене и повышение благосостояния населения, выдающаяся роль Президента Казахстана в достижении страной значительных социально-экономических успехов.

Ранее в адрес Нурсултана Назарбаева уже направлялись поздравления от Императора Японии Акихито; королей Бельгии Филиппа, Нидерландов Виллема-Александра, Таиланда М. Вачиралонгкона; Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина; президентов Российской Федерации В. Путина, Республики Беларусь А. Лукашенко, Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева, Туркменистана Г. Бердымухамедова, Французской Республики Ф. Олланда, Федеративной Республики Германия Й. Гаука, Итальянской Республики С. Маттареллы, Чешской Республики М. Земана, Словацкой Республики А. Киски, Республики Болгария Р. Плевнелиева, Румынии К. Иоханниса, Финляндской Республики С. Нийнисте, Исламской Республики Пакистан М. Хусейна, Исламской Республики Афганистан М. Гани, Монголии Ц. Элбэгдоржа, Республики Индия П. Мукерджи, Республики Сингапур Тони Тан Кенг Яма, Республики Кореи Пак Кын Хе, Социалистической Республики Вьетнам Ч. Куанга; генерал-губернатора Австралии П. Косгроува.

На имя Главы государства также поступили поздравления от королевы Великобритании Елизаветы II, королей Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, Испании Филиппа VI, Марокко Мухаммеда VI, Иордании Абдаллы II, Швеции Карла Густава; Султана Омана Кабуса бен Саида; Капитана-регента Республики Сан-Марино М. Риккарди; президентов Соединенных Штатов Америки Б. Обамы, Украины П. Порошенко, Кыргызской Республики А. Атамбаева, Азербайджанской Республики И. Алиева, Республики Армения С. Саргсяна, Республики Таджикистан Э. Рахмона, Исламской Республики Иран Х. Рухани, Турецкой Республики Р. Эрдогана, Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна, Государства Израиль Р. Ривлина, Республики Польша А. Дуды, Республики Сербия Т. Николича, Швейцарской Конфедерации Й. Шнайдера-Амманна, Алжирской Народной Демократической Республики А. Бутефлики, Арабской Республики Египет Абделя Фаттаха Ас-Сиси, Федеративной Демократической Республики Эфиопия М. Тешоме, ЮАР Д. Зумы; генерал-губернатора Канады Д. Джонстона.

Поздравления с Днем Первого Президента и Днем Независимости с пожеланиями благополучия и процветания народу Казахстана также адресовали Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, экс-король Малайзии Янг-Ди-Пертуан Агонг; экс-президенты Молдовы Н. Тимофти, Украины Л. Кучма; экс-председатель Правительства Испании Х. Сапатеро, Председатель Национального Совета Австрийской Республики Д. Бурес; премьер-министры Государства Израиль Б. Нетаньяху, Таиланда П. Чан-Оча; наследный принц, заместитель Председателя Совета министров Королевства Саудовская Аравия, министр внутренних дел Мухаммед бен Наиф, заместитель наследного принца, второй заместитель Председателя Совета министров Королевства Саудовская Аравия, министр обороны Мухаммед бен Салман, вице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, Заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, председатель Комитета по конституционным вопросам Сената Испании Хуан Хосе Лукас Хименес; члены Палаты представителей Конгресса США Д. Рорабакер, Д. Фортенберри; депутат Палаты общин Канады Р. Нолт, сенатор Парламента Канады Д. Дей, экс-министр иностранных дел и сотрудничества Испании Мигель Анхель Моратинос; генеральные секретари ШОС Р. Алимов, ОДКБ Н. Бордюжа, Совета МПА СНГ А. Сергеев, Совета сотрудничества тюркоязычных государств Р. Хасанов, Международной организации тюркской культуры Д. Касеинов; заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ – представитель Парламента Республики Казахстан в МПА СНГ и ПА ОДКБ Х. Бакенов, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Т. Саркисян, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев, заместитель Генерального секретаря ООН, генеральный директор отделения ООН в Женеве М. Меллер, специальный представитель Генерального секретаря ООН – глава регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии П. Драганов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Республике Казахстан по совместительству Д. Брагиш и другие.

Главу государства поздравили также Папа Римский Франциск, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Главный муфтий Духовного управления мусульман Казахстана Е. Малгажулы, глава Православной Церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, архиепископ Римско-Католической Архиепархии Святой Марии в Астане Т. Пэта, главный раввин Казахстана Е. Коген, епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Ю. Новгородов, архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний.

Значительная часть поздравительной корреспонденции поступила из Российской Федерации. Свои поздравления направили глава Республики Татарстан Р. Минниханов, глава Республики Ингушетия Ю. Евкуров, губернатор Астраханской области А. Жилкин, губернатор Пензенской области И. Белозерцев, председатель Межгосударственного авиационного комитета Т. Анодина, президент Международной инженерной академии Российской Федерации Б. Гусев, директор Объединенного института ядерных исследований В. Матвеев, председатель Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» М. Гуцериев, председатель МТРК «МИР» Р. Батыршин, юный писатель В. Казимирский, Р. Нишанов и другие.

Также свои поздравления направил Б. Паколли из Швейцарии.

Поздравительные обращения пришли от деятелей науки, культуры и искусства страны. В их числе художник, заслуженный деятель искусства Республики Казахстан Т. Абуов, профессор А. Агыбаев, академик Н. Айтхожина, народный артист Республики Казахстан М. Ахмадиев, лауреат Государственной премии им. Абая К. Ахметова, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР А. Ашимов, член Союза писателей Казахстана Р. Балабиев, академики А. Бейсенова и С. Кирабаев, писатель, общественный деятель А. Бекбосын, профессор А. Газалиев, поэтесса Ж. Дарибаева, писатель, заслуженный деятель РК С. Досанов, профессор У. Есназарова, заслуженный деятель Казахстана Б. Жумагулов, президент Национальной академии наук М. Журинов, оперная певица М. Мудряк, народная артистка Казахстана А. Мусаходжаева, профессор А. Мухаммедов, композитор Е. Хасангалиев, директор Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова А. Сидорович, руководитель Национальной академической библиотеки У. Муналбаева, президент Назарбаев Университета Ш. Катсу, а также коллектив Казахского Национального университета им. Аль-Фараби и другие.

Большое количество писем и телеграмм, содержащих поздравления, поступило от зарубежных и отечественных производственных коллективов. В частности, обращения адресованы от председателя совета директоров и главного управляющего корпорации «Эксон Мобил» Р. Тиллерсона, президента Mabetex Group А. Паколли, руководителей Евразийской Группы А. Машкевича, П. Шодиева и А. Ибрагимова, управляющего директора Евразийского отделения корпорации «Шеврон» Т. Миллера, президента АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» А. Мамутовой, генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» Т. Этчисона и его заместителя А. Джакиева, руководителя ТОО «Shapoorji Pallonji Kazakhstan» Р. Будхара, коллектива ТОО «Степногорский горно-химический комбинат» в лице генерального директора И. Татарова, коллектива ТОО «Казфосфат».

Генеральный исполнительный директор «Эни» К. Дескальци отметил, что под руководством Нурсултана Назарбаева в республике наблюдается стабильный экономический рост и увеличение дохода на душу населения. Также К. Дескальци подчеркнул, что Казахстан стал одним из ключевых игроков на рынке нефти и газа.

Председатель совета директоров ТОО «Kazzinc Holdings» Н. Попович в своем письме от имени многотысячного коллектива всей группы компаний отметил созидательность, динамичность развития и устремление к новым высотам в качестве неотъемлемых характеристик современной республики.

«Нам приятно видеть, что сегодня Казахстан для многих стран мира служит примером государства, в котором духовно-нравственные ценности вместе с развитием экономики способствуют его полноценному прогрессу и развитию», – говорится в сообщении.

Кроме того, поздравления поступили от имени членов Казахстанской ассоциации бывших узников фашизма и Алматинской городской организации бывших несовершеннолетних узников фашизма в лице В. Артемьева, президента общества Красного Полумесяца Казахстана Е. Аргымбаева, коллектива газеты «Украинская летопись» в лице главного редактора Н. Новицкого, директора ТОО «Altyn tau company» Д. Абдырашкызы, ТОО «Source Invest Company» в лице О. Ботбай, председателя ТОО «Мадина» Ж. Жокескызы, президента РОО «Национальная медицинская ассоциация» А. Садыковой, представителя ТОО «Алтын Қыран» И. Салжанова, служащих железнодорожной станции Арысь, коллектива ТОО «Казына Жер ЛТД», общественного фонда «Елбасы-курстастары», ветеранов Южно-Казахстанского областного общественного объединения «Семей-Сынақ», участников форума-фестиваля молодежи Казахстана, профсоюзной молодежи Мангистауской области, заместителя председателя Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане «Ветераны Казахстана» Героя Советского Союза Н. Кремениша, члена узбекского этнокультурного центра Туркестана Ш. Мадалиева, представителей общественности Кызылординской области, Сайрамского, Сузакского, Толебийского, Тюлькубасского районов ЮКО, Туркестана, группы учителей-ветеранов Шардаринского района и др.

Участники малого курултая казахов в рамках организованного Всемирной ассоциаций казахов торжественного собрания, прошедшего в Стамбуле, подчеркнули заслуги Нурсултана Назарбаева в построении конкурентоспособного, авторитетного государства за годы независимости.

Представители узбекско-казахского национального культурного центра отметили, что интенсивное развитие республики напрямую связано с созидательным трудом Главы государства.

Свои поздравления направили члены объединения юридических лиц «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана», подчеркнув, что созданная Нурсултаном Назарбаевым Ассамблея народа Казахстана стала эффективным инструментом государственного строительства, укрепляющим независимость.

«Как и прежде, мы будем активно формировать в среде славян и других этносов чувство казахстанского патриотизма, обостренной любви к родной земле, активного и настойчивого изучения казахского языка, борьбы с экстремизмом, сепаратизмом, национальной и религиозной исключительностью», – отмечает в письме председатель объединения В. Божко.

Праздничные поздравления также направили председатель Федерации профсоюзов Казахстана А. Кусаинов, Герои Социалистического Труда К. Доненбаева, С. Жумабекова, государственные деятели О. Абдыкаримов и У. Карабалин, ветеран Великой Отечественной войны, почетный дорожник СССР И. Карапыш из Костанайской области, Д. Дуйсенбаев, А. Исаков, А. Жолшибеков, Ж. Рахметов, Т. Сапаров и семья Рогалевых из Астаны, З. Аргынбаева, З. Джандосова, Л. Полякова, Е. Тегисбаев, семьи Айтхожиных, Люлиных из Алматы, Р. Байгонысова, Н. Диханбаев, С. Оразаев, семья Усеновых из Алматинской области, Б. Самаев, С. Сутемгенулы из Актюбинской области, Н. Касенкызы, А. Эккарт и семья Жунусовых из Восточно-Казахстанской области, О. Алтын из Германии, Ж. Ахметов и А. Саттаров, Т. Танат из Жамбылской области, воспитатель детского сада «Назерке» Ш. Калбаева и воспитанники младшей группы «Ботакан», а также учитель средней школы № 10 Ш. Мақышқызы из Жанаозена, М. Альбекова из Западно-Казахстанской области, М. Куандыкова, Б. Тусупбеков, А. Усумбекова, А. Шалабаева из Карагандинской области, П. Суинкина и семья Сундетбаевых из Костаная, Ш. Исмухамбетулы из Лисаковска, Б. Рамазанова из Мангистауской области, Д. Акатаев и Е. Тогтох из Павлодарской области, Е. Амре, Б. Касенова, Ш. Пулатова, С. Рысбаева, Н. Сатувалдиева из Тараза, Т. Кубашев из Уральска, М. Мамбетов, М. Санаева из Шымкента, М. Утеубаев из Экибастуза, М. Бекей, Б. Ералиев, С. Жусипбек, С. Мырзабаев, К. Шалатаев и А. Шайманов из Южно-Казахстанской области, С. Елубаев, А. Исенгазиев и другие.

В своем письме Н. Амзеев предложил возвести в столице часовую башню Первого Президента Республики Казахстан в честь 25-летия Независимости Республики.

«У англичан есть Биг-Бен – часовая башня Вестминстерского дворца, у россиян часы на Спасской башне Московского Кремля. А у нас будут свои часы. Таким образом, в мире появится еще одна всемирная часовая башня», – пишет автор.

С национальным праздником Президента Казахстана поздравила молодежь Сайрамского, Сузакского, Тюлькубасского районов ЮКО и 25 служащих Павлодарского спасательного гарнизона, являющихся ровесниками Независимости.

В адрес Главы государства поздравительные обращения направили ученики средней школы № 4 Шалкара, представители молодежной группы «Жас Канат» колледжа № 16 Шардары, студентки Казахского государственного женского педагогического университета, а также учащиеся и студенты других общеобразовательных школ: А. Картжанова из Алматы, А. Ахметкали, Р. Кеулимхош из Алматинской области, Д. Есембаева, А. Кабидолла из Актобе, А. Токтамысулы и Т. Солтангазы из Павлодарской области, С. Ерходжа из Тараза, С. Быкова из Шымкента и другие.

Также поздравления в оригинальной стихотворной форме поступили от М. Омарулы из Узбекистана, И. Абуздина, К. Абуовой, К. Алмагамбеткызы, К. Аубакировой, А. Берик, А. Булавиной, К. Даировой, М. Джумабекова, Г. Есембаевой, Г. Жетаевой, Н. Керимкулова, Б. Кыдырбек, В. Правдина, З. Садакбаевой, Н. Салимова, Ш. Тилеубаева, Н. Хоменко, К. Худабаевой, Н. Ширидзяновой.

Глава государства внимательно ознакомился со всей корреспонденцией, поступившей в его адрес, и благодарит всех авторов за теплые поздравления и добрые пожелания, сообщила пресс-служба Президента.