Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал, по каким маршрутам отправляются на экспорт казахстанские грузы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сейчас никаких ограничений для казахстанских грузов нет – через территорию России наши грузы проходят, порты Латвии принимают казахстанские грузы, и они отправляются дальше», - сказал Каирбек Ускенбаев в кулуарах Правительства.

По его словам, на сегодня отрабатываются альтернативные пути отправки казахстанских грузов за рубеж.

«Отрабатываются, это были ранее созданные маршруты, Транскаспийский международный транспортный маршрут, мы его возобновили, потому что дешевле было раньше через РФ. Сейчас как альтернативы рассматриваем и другие маршруты. Была достигнута договоренность с Азербайджаном, Грузией, и Турция присоединилась к этому маршруту, и часть наших грузов начали отправлять уже по этому маршруту. Этот маршрут готов к приему грузов. На сегодня порты Актау и Курык не полностью загружены, поэтому они свободно могут принимать грузы – до 10 млн тонн, мы планируем, он может спокойно переправлять по этому направлению», – отметил министр.

На заседании Правительства ранее он сообщил, что министерством проработаны альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов.

«Министерством предприняты оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов. Экспортные грузы переориентируются на латвийские порты (Лиепая, Рига, Вентспилс) и на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). В рамках ТМТМ с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договоренность по созданию совместного предприятия на маршруте по аналогии с Объединенной транспортно-логистической компанией», - резюмировал Ускенбаев.